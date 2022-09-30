Фінансові новини
- |
- 30.09.22
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера
13:02 30.09.2022 |
Експерти назвали "історичним моментом" результати випробувань препарату, який має уповільнювати розвиток хвороби Альцгеймера.
Фармацевтичні компанії Eisai та Biogen заявили, що їхні ліки діють, якщо застосовувати на ранніх стадіях захворювання.
Повні подробиці дослідження ще не опубліковані, але схоже на те, що ліки уповільнюють темпи занепаду мозку.
І навіть обмежені наявні дані викликали захоплення серед вчених, які займаються проблемами деменції, і благодійних організацій.
Спритність розуму
Препарат леканемаб призначений для видалення згустків токсичних бета-амілоїдних білків, які накопичуються в мозку людей із хворобою Альцгеймера.
Десятки інших випробувань ліків зазнали невдачі, що призвело до питань про те, чи справді захворювання викликають амілоїди.
Під час цього дослідження 1795 добровольцям на ранніх стадіях хвороби Альцгеймера кожні два тижні вводили леканемаб і регулярно перевіряли їхню пам'ять і розумову спритність.
Темп зниження когнітивних функцій протягом 18-місячного випробування у таких пацієнтів був зменшений на 27% порівняно з людьми, які отримували плацебо, повідомили фармацевтичні компанії.
Випробування також показало зниження рівня токсичного білка в мозку.
Побічні ефекти включали набряк мозку та головні болі.
Препарат не буде ефективним при інших формах деменції.
"Дійсно обнадійливо"
Виконавчий директор Biogen Мішель Вунатсос сказав: "Сьогоднішня заява дає пацієнтам та їхнім сім'ям надію на те, що леканемаб, у разі схвалення, може потенційно сповільнити прогресування хвороби Альцгеймера та забезпечити клінічно значущий вплив на когнітивні функції".
Зараз компанії подають заявку на схвалення регуляторним органам для використання препарату в США, Європі та Японії.
Директорка з досліджень відділу Alzheimer's Research UK д-р Сьюзан Кольхас назвала це "проривом і історичним моментом у дослідженні деменції", оскільки це перше велике клінічне випробування "у нашому поколінні, яке успішно уповільнило когнітивний занепад".
Професор Джон Гарді з Університетського коледжу Лондона сказав, що результати справді обнадійливі.
"Результати виглядають скромними, але реальними", - сказав він.
"Це явно не чарівна паличка, але цілком схоже на "кінець початку", - додав він.
"Позитивний результат"
Ці ж компанії раніше анонсували розрекламований препарат від Альцгеймера під назвою адуканумаб.
Але його запуск у США зазнав широкої критики, а ЄС відмовився дозволити його через сумніви щодо його ефективності.
Перші дані щодо їхнього останнього препарату здаються кращими, але очікується, що повні деталі будуть оголошені лише в листопаді.
Професор Роб Говард, професор психіатрії похилого віку в UCL, сказав: "Це однозначно статистично позитивний результат і є чимось на зразок історичного моменту, коли ми бачимо першу переконливу модифікацію хвороби Альцгеймера".
"Бачить бог, ми дуже довго цього чекали", - додав він.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Путан визнав «незалежність» Херсонщини та Запоріжжя
|Залужний: Вважаю, що в умовах такого сусідства Україна має стати за аналогією з Ізраїлем військовою державою
|Нідерланди відкликали ліцензію у компанії-оператора Турецького потоку – Радіо Свобода
|У Пентагоні уточнили: постачання 18 нових HIMARS Україні забере кілька років
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Історичний момент». Успішно випробували ліки від хвороби Альцгеймера
|Google закриває Stadia — хмарний ігровий сервіс перестане працювати 18 січня 2023 року
|Google створить перший «хмарний» регіон у Європі
|У Google Play Store покращено роботу із застосунками для різних типів пристроїв і з'явилася віддалена установка застосунків
|Процесор Intel Core i9-13900KS з частотою до 6 ГГц вийде у 2023 році
|Відеокарта Intel Arc A770 надійде у продаж 12 жовтня за ціною $329 — і складе конкуренцію NVIDIA RTX 3060
|Intel представила настільні процесори Core 13-го покоління (Raptor Lake): i9-13900K, i7-13700K та i5-13600K
Бізнес
|Вчені встановили рекорд, охолодивши речовину до 220 мікрокельвінів
|США вперше виділили бюджетні гроші на приватні термоядерні реактори - це має підбадьорити інвесторів
|Mercedes-AMG C63 дебютував із гідридною «турбочетвіркою»
|Вчені навчилися розпізнавати аудіодипфейки
|Український стартап працював над голосом Дарта Вейдера
|Європейські мобільні оператори розробляють голографічні дзвінки – за допомогою 5G, смартфонів та окулярів віртуальної реальності
|Космічний довгобуд Star Citizen за 10 років зібрав уже понад $500 млн