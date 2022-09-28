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Ілон Маск очолив список найбагатших американців за версією Forbes
08:58 28.09.2022 |
Засновник та голова Tesla Inc. Ілон Маск піднявся на перший рядок списку із 400 найзаможніших американців за версією журналу Forbes.
Статки Маска за рік зросли більш ніж на $60 млрд і сягнули $251 млрд.
Друге місце посів торішній лідер списку, голова онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. Джефф Безос із показником $151 млрд, трійку замкнув Білл Гейтс зі статками у $106 млрд. Голова Oracle Ларрі Еллісон посів четверте місце ($101 млрд), п'яте - інвестор Воррен Баффет ($97 млрд).
У десятці найбагатших американців також опинилися засновники Google Ларрі Пейдж ($93 млрд) та Сергій Брін ($89 млрд), ексгендиректор Microsoft Стів Баллмер ($83 млрд), колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг ($76,8 млрд) та керівник ритейлера Walmart Джим Волтон ($57,9 млрд).
Уперше за довгий час із десятки вибув засновник Facebook Марк Цукерберг, який посів 11-те місце зі статками у $57,7 млрд.
Найпомітнішим новачком у списку став нафтовий магнат Отрі Стівенс ($10 млрд, 64-те місце), а Дональд Трамп ($3,2 млрд, 343-тє місце) повернувся до рейтингу після річної відсутності.
Forbes зазначає, що сукупні статки 400 найбагатших американців за минулий рік скоротилися приблизно на $500 млрд, до $4 трлн. Найбільше "збідніли" мільярдери, які представляють технологічний сектор, - їхні статки впали на $315 млрд.
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