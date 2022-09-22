Фінансові новини
- |
- 22.09.22
- |
- 11:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
11:19 22.09.2022 |
Архітектурне бюро ZNera Space із Дубая запропонувало оригінальний проєкт міського центру під назвою Downtown Circle. Концепт передбачає створення стійкого кільцеподібного міста на висоті 550 метрів, яке розташується навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа.
Довжина кола такого нетипового міста становитиме 3000 метрів. Його планують розмістити на п'яти вертикальних опорах. Усередині міста розташуються житлові, громадські, комерційні приміщення, офіси, дослідні центри, а також парки. Кільце зможе похвалитися різноманітним кліматом та природним середовищем проживання.
Багатофункціональний комплекс є альтернативою традиційним окремим, не пов'язаним між собою багатоповерховим будинкам у мегаполісах. Він складатиметься з двох житлових кілець, між якими розташується суцільна зелена зона - Skypark. Передбачено поділ усієї структури на 5 рівнів, які включають дрібніші блоки для створення низки житлових, громадських, комерційних та культурних місць.
За задумом архітекторів, небесний парк Skypark зможе запропонувати мешканцям Downtown Circle чисте свіже повітря, природне освітлення і панорамний вид на місто. У зеленому поясі ZNera Space поєднує різні кліматичні умови та природні середовища, включаючи каньйони, піщані дюни, болота, водоспади, печери та тропічну рослинність.
З метою забезпечення екологічної стійкості, ZNera Space має намір зробити Downtown Circle «невіддільною частиною міської екосистеми». Тут розмістять дикорослі рослини, зони для виробництва харчових продуктів, спеціальні місця для збирання дощової води та сонячні електростанції, а також системи для фільтрації речовин з повітря, що забруднюють його.
Для переміщення по Downtown Circle передбачено залізничну транспортну систему, що складається з парку підвісних капсул. Вони перевозитимуть пасажирів за зовнішнім периметром нижнього ярусу кільця, рухаючись зі швидкістю 100 км/год. Принагідно капсули зможуть забезпечити 360-градусний огляд розташованого внизу міста з висоти 500 метрів. Додатково на даху внутрішнього кільця передбачено надземний вертолітний майданчик.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна повернула з полону 215 військових, серед них «азовці»
|Блеф при поганій грі. Навіщо Путіну «референдуми» та мобілізація в Росії
|Унаслідок ракетного удару зруйновано верхній шлюз на Печенізькій дамбі, жертв і постраждалих немає - К.Тимошенко
|Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Дубаї хочуть побудувати кільцеподібне місто Downtown Circle навколо хмарочоса Бурдж-Халіфа - на висоті 550 метрів
|Вийшло перше велике оновлення Windows 11 (22H2) з поліпшеннями для продуктивності, ігор і користувачів з порушеннями зору
|Nvidia каже, що це чергова революція. Технологія DLSS 3 здатна домальовувати нові кадри
|Amazon скасував комісію для українських підприємців на рік, – Мінцифри
|NVIDIA представила відеокарти GEFORCE RTX 4090 за $1599 та RTX 4080 за $899, старт продажів — з 12 жовтня
|Ferrari презентувала перший позашляховик Purosangue
Бізнес
|Heart Aerospace представила 30-місний електролітак ES-30 і одразу отримала велике замовлення від Air Canada
|Індія отримає сучасне виробництво напівпровідників: за будівництво заводу взялася Foxconn
|Ford представив нове покоління Mustang
|На полярній станції Мак-Мердо в Антарктиді почали тестувати роботу супутникового Інтернету Starlink
|Tesla відмовляється від випуску акумуляторів у ФРН на користь США для податкових пільг - WSJ
|Jeep презентував три позашляховики: Recon, Wagoneer S та Avenger
|Німецька IT-компанія DeepL додала українську мову до свого перекладу