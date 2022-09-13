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Forbes назвав найдорожчі спортивні клуби світу: у лідерах – американський футбол
15:53 12.09.2022 |
Американський журнал Forbes оприлюднив рейтинг "50 найдорожчих спортивних команд світу 2022": 50 найдорожчих спортивних команд світу разом коштують 222,7 млрд дол - це на 30% більше, ніж рік тому.
Про це йдеться у статті Forbes.
Зазначається, що зростання загальної вартості на 30% - найбільше за останні п'ять років.
При цьому, у рейтингу продовжує своє домінування НФЛ (американський футбол): 30 із 32 команд у топ-50, що становиить 60% списку.
Востаннє НФЛ була представлена щонайменше 30 командами в 2014 році. Минулого року їх було 26.
У 2013 році НФЛ мала рекордні 32 команди у топ-50.
Таку домінацію представників американського футболу у Forbes пояснюють новою медіаугодою, яку НФЛ підписала за 112 мільярдів доларів та яка діяти до 2032 року.
У 2022 році рейтинг очолив саме провідний клуб американської футбольної ліги НФЛ - "Даллас Ковбойз": його вартість оцінили у 8 млрд доларів, команда лідирує у рейтингу з 2016 року.
Далі у топ-3 - також клуб з НФЛ: "Нью-Інгленд Петріотс" (6,4 млрд дол) та "Лос-Анджелес Ремс" (6,2 млрд дол).
Четверту сходинку розділили"Нью-Йорк Янкіс" (бейсбол) та "Нью-Йорк Джайєнтс" (американський футбол) - по 6 млрд дол.
Шостий рядок рейтингу ділять "Нью-Йорк Нікс" (баскетбол) та "Чикаго Берз" (американський футбол) - по 5,8 млрд дол.
На восьмому місці -"Голден Стейт Ворріорз" (баскетбол) та Вашингтон Коммендерз" (американський футбол) - по 5,6 млрд дол.
Замикає топ-10 "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол) - 5.5 млрд дол.
При цьому, жодна команда НХЛ (Національна Хокейна Ліга) чи MLS (професійна футбольна ліга, вищий дивізіон системи футбольних ліг у США та Канаді) не потрапила до топ-50. Вартість найдорожчої команди НХЛ ("Нью-Йорк Рейнджерс") оцінюється в 2 млрд дол, а найдорожча команда MLS ("Лос-Анджелес") - в 860 млн дол.
При цьому, "Реал Мадрид" із оцінкою в 5,1 млрд дол йде 13-м, "Барселона" (футбол, баскетбол, гандбол, футзал, хокей) - 15-ю зз оцінкою в 5 млрд дол.
"Манчестер Юнайтед" йде 19-м (4,6 млрд дол). Також у рейтингу топ-50 представлено ще п'ять футбольних клубів: "Ліверпуль", "Баварія", "Манчестер Сіті", "Парі Сен-Жермен" (ПСЖ) та "Челсі".
Водночас "Челсі", який пережив цієї весни зміну власника, впав з 25-го на 50-е місце і оцінюється в 3,1 млрд дол. Крім того, з усіх представлених у рейтингу футбольних клубів подешевшав лише "Челсі" - на 100 млн дол.
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