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Nirvana виграла суд через обкладинку з оголеним малюком легендарного альбому Nevermind
13:16 05.09.2022 |
Суд у США відхилив останній позов чоловіка проти гурту Nirvana через обкладинку культового альбому 1991 року, на якій він був зображений голим у дитинстві.
31-річний Спенсер Елден стверджує, що його поява на обкладинці сторінці альбому Nevermind є сексуальним насильством над дитиною.
Але суддя зазначив, що з твердженнями про експлуатацію чоловік звернувся надто пізно.
Елден вже майже вичерпав усі юридичні можливості, адже повторно подати позов він вже не може. Утім, його команда юристів повідомила американським ЗМІ, що він буде оскаржувати це рішення.
Позов був пов'язаний з фотографією Елдена, коли він був немовлям. Малюк пливе голим у басейні поруч із доларовою купюрою, яка тримається на рибальському гачку.
Елден стверджує, що не міг дати згоди на використання його зображення. Чоловік вимагав 150 000 доларів компенсації.
Відповідачами у справі виступили фотограф Кірк Веддл, колишні учасники гурту Nirvana Дейв Грол і Кріст Новоселич, а також вдова покійного співака Курта Кобейна Кортні Лав.
Елден подав позов у 2021 році, стверджуючи, що він все ще має право поскаржитися на зображення, яке було створене десятиліття тому, адже воно продовжувало завдавати йому страждання та заважало його кар'єрі у дорослому віці.
Після відхилення позову Елден подав його знову у січні цього року.
Суддя Лос-Анджелеса постановив у п'ятницю, що справа Елдена вже не є актуальною за 10-річним строком давності.
Вітаючи вирок, адвокат захисту сказав, що справа була "безпідставною".
Захист стверджував, що Елдену подобалася слава, яку йому приніс знімок Nirvana, адже пізніше він відтворив цю фотографію.
За знімок на обкладинці майже невідомого тоді гурту батьки Елдена отримали у 1991 році 200 доларів.
Продажі альбому Nevermind у всьому світі перевищили 30 мільйонів, що зробило його одним із найбільш продаваних альбомів усіх часів.
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