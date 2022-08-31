Що таке «тихе звільнення» - новий тренд у соцмережах

У соцмережах набирає популярності тренд quiet quitting або "тихе звільнення". Це не звільнення у прямому сенсі, а такий підхід до роботи, коли працівник відмовляється виконувати додаткові завдання і працювати понаднормово.

В останні роки в суспільстві зростало розчарування в ідеї, що компетентність і повна віддача є стовідсотковою гарантією успіху, кар'єрного зросту та збільшення зарплати.

Дуже вплинула на сферу праці й пандемія коронавірусу. Стрімкий ритм життя вимагав відпочинку, а локдауни дали можливість побути вдома і працювати у спокійному режимі.

Усе це заклало підвалини до появи руху проти "культури метушні", стверджують експерти.

Що ж таке quiet quitting?

Це означає робити тільки те, що вимагає ваша посадова інструкція - і нічого більше. Ви, як і раніше, ходите на роботу, але працюєте суто в рамках своїх обов'язків. Не потрібно допомагати з додатковими завданнями або перевіряти електронну пошту в неробочий час.

Тренд отримав популярність після появи TikTok-відео від користувача @zaidleppelin.

У ньому автор пояснює, що робота - це лише частина життя.

"Цінність людини не визначається її працездатністю", - заявляє zaidleppelin у відео, що стало вірусним.

"Здавалося, я повертаю собі силу"

24-річна Джорджія Гедсбі з Девона працювала в компанії, що займається роздрібним продажем товарів для дому.

Вона часто працювала понаднормово без доплати. Навантаження було величезне, дівчина працювала майже 60 годин на тиждень.

Джорджія звернулася до керівництва із проханням про компенсацію.

"Мені обіцяли надбавку, але далі слів справа не пішла. Я почувалася приниженою", - каже вона.

Джорджія почала відмовлятися від роботи, яка не відповідала її посадовим обов'язкам, і отримала критику та звинувачення у ледарстві.

Але їй було вже байдуже.

"Мені здавалося, що я повертаю собі силу", - каже вона.

Зрештою Джорджія звільнилася з тієї роботи.

"Це стало останньою краплею"

31-річна Емма О'Браєн з Лондона звільнилася з посади особистого помічника після того, як їй також відмовили у підвищенні зарплати.

"Моє навантаження зростало, а під час пандемії я взагалі дбала про весь колектив", - каже вона.

Жінка кілька тижнів намагалася переконати свого боса підвищити зарплатню. Але у підсумку отримала остаточне "ні".

"Це стало останньою краплею, - каже Емма. - Після цього я обмежилася суто своїми обов'язками".

Так тривало рік, після чого вона пішла з компанії.

Чи це правильний підхід?

Не всі погоджуються з феноменом "тихого звільнення".

"З таким підходом ви ніколи не досягнете успіху", - вважає експертка у галузі офісного етикету Патті Есаї.

"Тихе звільнення - це виконувати мінімум, який від вас вимагають, і задовольнитися позицією посередності", - сказала вона ВВС.

"Кар'єрний зріст та підвищення заробітної плати отримають ті, чий рівень зусиль гарантує розвиток, а мінімальні зусилля безумовно цього не роблять".

Кар'єрний коуч і ведуча подкастів Джоан Меллон каже, що багато її клієнтів вже обрали цей підхід, коли прийшли до неї на тренінг.

"У кожного в певний момент життя буває "тихе звільнення", але зрештою це може бути ознакою того, що настав час рухатися далі", - каже вона, як це зробили і Джорджія, і Емма.