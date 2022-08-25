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Використання комп’ютера знижує ризик деменції, а перегляд телевізора підвищує її ймовірність – Дослідження
10:21 25.08.2022 |
Вчені порівняли ступінь впливу використання комп'ютера та перегляду телевізора на розвиток деменції. Дослідження показало, що час, проведений людьми похилого віку за комп'ютером знижує ймовірність деменції, а пасивний перегляд ТБ - підвищує ризик.
Методика дослідження відділила використання комп'ютера від перегляду телевізора у якості факторів впливу на психічні проблеми, що пов'язані зі старінням. Також вивчалося, чи може фізична активність за загальної малорухливої поведінки допомогти з цими проблемами.
Дослідники скористалися Британським Біобанком - великою базою, що поєднує анонімні демографічні дані та відомості про стан здоров'я сотень тисяч громадян Великої Британії. Команда виключила людей молодших від 60 років та зосередила роботу на 75 тис. осіб, котрі надали докладну інформацію про рівень власної активності та заняття у вільний час.
Роботу зосередили на впливі малорухливого способу життя саме на психічне здоров'я - фізичні наслідки спеціально не вивчалися.
Вчені виявили, що перегляд телевізора був пов'язаний із збільшенням ризику розвитку деменції (ймовірність вища в 1,3 разу). Використання комп'ютера знизило ризик деменції до 0,8 разу.
Цікаво, що фізична активність майже не знижувала ризик деменції. Інтенсивні фізичні навантаження підвищували захист, але ефект для профілактики деменції був вкрай незначним.
Та ж тенденція збереглася, коли дослідники розділили групу на три частини і порівняли високий, середній та низький рівень перегляду телевізора та використання комп'ютера. При цьому контроль додаткових факторів, таких як дієта, вживання алкоголю та ожиріння практично не вплинув на результат.
Дослідження демонструють, що потрібно розділяти ставлення до проблем малорухливого способу життя на психічну та фізичну складові. З погляду фізичного здоров'я будь-який тип бездіяльності приблизно однаковий. Але для психіки форма неактивного проведення часу має значення - пасивне споживання більш шкідливе.
Результати вписуються у великий обсяг досліджень, які свідчать, що збереження розумової активності може зменшити ймовірність деменції. Такі заняття, як читання та словесні ігри знижують ризик розвитку деменції. Користь збільшується, якщо займатись інтелектуальною діяльністю з молодих років.
Трагічний розвиток деменції показано від першої особи у кінострічці 2021 року «Батько».
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