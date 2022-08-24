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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Кіберполіція у співпраці з monobank та «ПриватБанком» упіймала фішерів, які привласнили 10 мільйонів гривень з банківських карток українців
10:46 24.08.2022 |
І знову горезвісний фішинг, який досі лишається найпопулярнішою схемою обману в інтернеті - співробітники кіберполіції спільно з monobank та «ПриватБанком» нещодавно викрили дві злочинні групи, члени якої привласнювали гроші українців, що намагались отримати фінансову соціальну допомогу від держави та країн Європейського Союзу.
Згідно з матеріалами слідства, фігуранти використовували фішингові сайти, які маскували під ресурси з надання соціальних виплат, зокрема Є-підтримки, сайти допомоги від ЄС, державних програм Президента України та ресурси із продажу військової амуніції. Відомості про банківські картки, які вводили громадяни начебто для отримання «матеріальної допомоги», автоматично ставали відомі зловмисникам, а надалі фігуранти за звичною схемою привласнювали гроші з рахунків потерпілих.
За попередньою оцінкою, загальна сума збитків сягає понад 10 мільйонів гривень. Наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб.
Із залученням спецпідрозділу поліції «ТОР» правоохоронці провели 42 обшуки на території 15 областей України та вилучили: понад 100 мобільних телефонів, 53 ноутбуки та іншу комп'ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, близько 1,5 мільйона гривень готівкою та п'ять автівок. Також заблоковано криптогаманець із близько 40-а тисячами доларів США.
Дев'ятьох фігурантів розслідування затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України - їм вже оголошено підозру. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкція першої статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, а другої - від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
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