72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії

Власниця промислового конгломерату Jindal Group Савітрі Джиндал стала найбагатшою жінкою в Азії зі статками $11,3 млрд, згідно з індексу мільярдерів Bloomberg.

Ще у квітні 2020 року на початку пандемії COVID-19 статки Джиндал становили лише $3,2 млрд, а у квітні 2022 року досягли $15,6 млрд, коли вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання цін на сировинні товари, уточнюють у Bloomberg.

Jindal Group виробляє сталь та займається цементом, енергетикою та інфраструктурою.

Савітрі Джиндал 72 роки, і вона найбагатша жінка Індії та десята найбагатша людина в країні. Вона очолила Jindal Group невдовзі після того, як її чоловік, засновник конгломерату, загинув у результаті аварії вертольота у 2005 році.

До Савітрі Джиндал рейтинг найбагатших жінок Азії очолювала китаянка Ян Хуэйянь. З початку року її статки скоротилися на $12,7 млрд через кризу нерухомості в Китаї.

До рейтингу Bloomberg 500 найбагатших людей світу входять 68 жінок. Найбагатша - Франсуаза Бетанкур Мейєрс з L'Oreal, статки якої оцінюються в $75 млрд. Далі у списку йдуть: Джулія Кох зі статками близько $70 млрд, і Еліс Уолтон зі статками близько $59 млрд.