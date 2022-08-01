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72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
10:55 01.08.2022 |
Власниця промислового конгломерату Jindal Group Савітрі Джиндал стала найбагатшою жінкою в Азії зі статками $11,3 млрд, згідно з індексу мільярдерів Bloomberg.
Ще у квітні 2020 року на початку пандемії COVID-19 статки Джиндал становили лише $3,2 млрд, а у квітні 2022 року досягли $15,6 млрд, коли вторгнення Росії в Україну призвело до різкого зростання цін на сировинні товари, уточнюють у Bloomberg.
Jindal Group виробляє сталь та займається цементом, енергетикою та інфраструктурою.
Савітрі Джиндал 72 роки, і вона найбагатша жінка Індії та десята найбагатша людина в країні. Вона очолила Jindal Group невдовзі після того, як її чоловік, засновник конгломерату, загинув у результаті аварії вертольота у 2005 році.
До Савітрі Джиндал рейтинг найбагатших жінок Азії очолювала китаянка Ян Хуэйянь. З початку року її статки скоротилися на $12,7 млрд через кризу нерухомості в Китаї.
До рейтингу Bloomberg 500 найбагатших людей світу входять 68 жінок. Найбагатша - Франсуаза Бетанкур Мейєрс з L'Oreal, статки якої оцінюються в $75 млрд. Далі у списку йдуть: Джулія Кох зі статками близько $70 млрд, і Еліс Уолтон зі статками близько $59 млрд.
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