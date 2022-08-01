Фінансові новини
- |
- 01.08.22
- |
- 23:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
10:51 01.08.2022 |
Крамниця на заправці, де придбали щасливий лотерейний білет
У США зірвали лотерейний джекпот на суму один мільярд 337 мільйонів доларів, повідомляє в неділю, 31 липня, агентство Associated Press.
Такого розміру сума виграшу лотереї Mega Millions сягнула 29 липня. Вона накопичувалась з середини квітня. Понад три місяці нікому не випадала заповітна комбінація чисел 13-36-45-57-67 і додаткова куля (Mega Ball) під номером 14. Шанси вгадати всі числа та виграти джекпот складали один до 303 мільйонів.
Власник щасливого білета, який придбали в крамниці на заправці Speedway в передмісті Чикаго штату Іллінойс, поки що не дав про себе знати. Конфіденційність важлива для його безпеки, зауважує агенція.
Переможець має обрати між двома варіантами отримання виграшу - у вигляді регулярних виплат протягом 30 років або ж відразу готівкою. В разі, якщо він обере другу опцію, то отримає лише 780,5 мільйона доларів, але більшість людей у такій ситуації обирають саме готівку.
Пристойну суму отримає і магазин, який продав щасливий лотерейний білет, - 500 тисяч доларів.
Це третій найбільший джекпот в історії США, повідомляє агенція AFP. Світовий рекорд встановила в січні 2016 року інша національна американська лотерея - Powerball. Водночас тоді виграшну суму в 1,6 мільярда доларів розділили одразу троє переможців. Другим за величиною призом в історії та найвищим, виграним однією людиною, був 1,5 мільярда доларів від Mega Millions у 2018 році.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Перше судно з українським зерном вийшло з порту «Одеса»
|НБУ звинуватив небанківські обмінники у штучній девальвації гривні, заборонив їм виставляти табло з курсами та впровадив інші обмеження
|Нове завдання Ольги Совгирі. Навіщо Зеленському прямо зараз знадобився контроль над КСУ
|Призначення Костіна і Совгирі: Чому Зеленський не боїться гніву західних партнерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Китай запустив гіперзвукову ракету за 120 км від узбережжя Тайваню
|72-річна мільярдерка з Індії стала найбагатшою жінкою Азії
|У США гравець виграв у лотереї понад мільярд доларів
|Час, проведений за комп'ютерними іграми, не впливає на здоров'я - дослідження
|Stellantis через побоювання санкцій закриє завод в Китаї
|Suzuki представила нове покоління Grand Vitara
Бізнес
|Китай намагається утримати Південну Корею поза очолюваного США напівпровідникового альянсу
|Парламент США просунувся у затвердженні законопроекту про субсидії для національної напівпровідникової галузі
|Корейські виробники тягових батарей вважають вимоги Євросоюзу щодо вторинної переробки завищеними
|Саудівська Аравія збудує хмарочос завдовжки 120 км і висотою майже 500 м
|В Україні вже 12 тис. терміналів Starlink - це європейський рекорд
|Meta запускає безкоштовне навчання для українського бізнесу
|Китай відправив на свою орбітальну станцію лабораторний модуль «Веньтянь»