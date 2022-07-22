Колишнього топ-менеджера Coinbase заарештували за підозрою в інсайдерській торгівлі

У США заарештували колишнього менеджера з продукту криптовалютної біржі Coinbase Ішана Вахі. Його звинуватили у шахрайстві з використанням інсайдерської торгівлі, повідомило Міністерство юстиції.

Згідно з прес-релізом, правоохоронні органи також заарештували його брата - Ніхіла Вахі - і звинуватили Саміра Рамані. Усім трьом загрожує до 20 років позбавлення волі.

«[Підозрювані] вступили в змову з метою шахрайства з використанням електронних засобів зв'язку та шахрайства зі схемою інсайдерської торгівлі криптоактивами шляхом застосування конфіденційної інформації Coinbase про запланований лістинг на біржі», - йдеться у публікації.

У прокуратурі зазначили, що Ішана Вахі мав доступ до даних, пов'язаних із процесом лістингу, криптовалют на платформі. Зокрема, він знав, коли компанія має намір зробити релевантні публічні заяви та відкрити торгівлю.

За версією слідства, у період з червня 2021 по квітень 2022 року колишній співробітник біржі як мінімум 14 разів передавав цю конфіденційну інформацію своєму братові та Рамані. Останні, своєю чергою, укладали угоди з метою отримання прибутку.

«Отримавши поради від Ішана Вахі, [інші підозрювані] використовували анонімні Ethereum-гаманці для придбання криптовалюту незадовго до того, як Coinbase публічно оголошувала про плани розміщення або розміщувала ці активи на своїй платформі. [...] У результаті схеми інсайдерської торгівлі вони отримали реалізований та нереалізований прибуток на загальну суму не менше $1,5 млн», - йдеться у прес-релізі.

Слідчі пояснили, що для того, щоб приховати сліди злочинної діяльності, підозрювані використовували облікові записи на централізованих біржах, зареєстрованих на підставних осіб.

У квітні 2022 року лідер думок Cobie виявив адресу, яка вклала «сотні тисяч доларів» у токени, представлені у списку Coinbase Asset Listing, за 24 години до його публікації.

Після цього операційний директор Coinbase запросив Вахі на "особисту зустріч", йдеться у прес-релізі. Останній підтвердив намір з'явитися, проте наступного ж дня спробував тікати з країни - цьому перешкодили правоохоронці, які вже спостерігали за ним.

Комісія з цінних паперів та бірж США також пред'явила підозрюваним аналогічні звинувачення.

Нагадаємо, у травні 2022 року аналітична компанія Argus повідомила, що група невідомих інвесторів отримала значний прибуток, використовуючи інсайдерську інформацію про майбутні лістинги на криптовалютних біржах Binance, Coinbase і FTX.







