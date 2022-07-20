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У Києві викрили шахрайську схему інвестицій у майнінг
10:08 20.07.2022 |
Київські правоохоронці виявили чотирьох зловмисників, які, ймовірно, привласнювали гроші жертв під виглядом інвестицій у майнінг-ферми.
Як повідомили у поліції, вони пропонували вкладення у видобуток криптовалют, обіцяючи великий прибуток. Після отримання коштів від жертв, вони переставали виходити на контакт.
Під час обшуків правоохоронці вилучили системні блоки, відеокарти, материнські плати та жорсткі диски.
Порушено кримінальну справу за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України - шахрайство в особливо великих розмірах або шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.
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