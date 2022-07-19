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У Каліфорнії з броньованої вантажівки вкрали коштовності на мільйони доларів
10:02 19.07.2022 |
Минулого тижня з броньованої вантажівки, що їхала на північ від Лос-Анджелеса, було вкрадено ювелірні вироби та дорогоцінні камені на мільйони доларів, які належали експонентам на каліфорнійській виставці, повідомляє влада в понеділок.
Пограбування сталося вранці 11 липня в місті Фрейзер-Парк, коли вантажівка Brink's Co прямувала до сховища, повідомила Бренді Свонсон, директор Міжнародної виставки дорогоцінних виробів і ювелірних виробів, яка проводить виставки-продажу по всій країні.
Влада спочатку повідомила, що пограбування відбулося в місті Ланкастер у пустелі Мохаве на півночі округу Лос-Анджелес, але представники ФБР пізніше підтвердили, що місцем пограбування є селище Фрейзер Парк приблизно в 50 милях (80 км) на захід в окрузі Керн.
«Це все вишукані ювелірні вироби... і їх просто немає», - сказав один постраждалий продавець, який говорив на умовах анонімності з телевізійною станцією в Лос-Анджелесі KCAL9, філією CBS. «У неділю ви мали товар, сьогодні нічого не маєте».
Він сказав, що більша частина вкрадених товарів складалася з унікальних предметів, які він показував у відеороликах, як-от блискучий браслет із 100 каратів натуральних різнокольорових сафірів у 18-каратному жовтому золоті.
За словами Свонсона, пограбунку зазнали близько 25-30 шафок з ювелірними виробами та дорогоцінними каменями, що належали 18 окремим експонентам на виставці в Сан-Матео, на південь від Сан-Франциско. Товар збирався на зберігання перед черговим шоу, запланованим у Пасадені.
Інших подробиць пограбування не повідомляється.
У прес-релізі Brink's сказано, що вартість зниклих речей становить менше 10 мільйонів доларів, тоді як Swanson оцінив їх близько 100 мільйонів доларів. Зв'язатися з охоронною компанією для коментаря не вдалося.
Пояснюючи розбіжність, Свонсон сказав, що менші експоненти, як правило, недооцінюють свої вироби для страхування через високу вартість покриття.
Свонсон сказала, що її група співпрацює з місцевими правоохоронними органами та ФБР.
За її словами, було незрозуміло, як пограбували вантажівку, чи були пристрої відстеження на шафках, чи були камери відеоспостереження на вантажівці чи в цьому районі.
«Ці жертви - мама та попа, але цінність, яка була в цих шафках, коштує більше, ніж люди розуміють», - сказав Свонсон. «Це їхнє життя. Усі їхні заощадження тепер зникли».
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