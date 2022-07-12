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Экс-главе «Формулы-1» Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве
22:00 11.07.2022 |
Бывшему руководителю и почетному президенту "Формулы-1" Берни Экклстоуну предъявлены обвинения в "мошенничестве путем предоставления ложных сведений" - так это сформулировала Королевская прокуратура Великобритании, а по сути речь идет о неуплате налогов.
По данным следствия, 91-летний миллиардер не указал в налоговых декларациях свои зарубежные активы, стоимость которых, как полагают, превышает 400 миллионов фунтов стерлингов.
По словам Саймона Йорка, директора службы расследований в Управлении по налоговым и таможенным сборам Ее Величества (HMRC), его команда провела сложное расследование, выходящее за пределы Великобритании.
По его итогам установлено, что бизнесмен Экклстоун не выполнил свои налоговые обязательства, скрыв от HMRC офшорные активы на сотни миллионов фунтов.
"HMRC на стороне честных налогоплательщиков, и мы будем принимать жесткие меры везде, где заподозрим налоговое мошенничество. Наш посыл ясен - никто не находится вне пределов нашей досягаемости", - заявил Йорк.
Скандал за скандалом
Это уже второй скандал с участием Экклстоуна за корокий период.
В июне он подвергся резкому общественному осуждению после того, как в интервью программе "Good Morning Britain" канала ITV заявил, что готов "принять пулю за Путина", а Украина могла постараться избежать войны.
Позже Берни Экклстоун извинился за свои слова.
"Люди часто что-то делают или говорят, особо не задумываясь. Думаю, так поступил и я. Я понимаю тех, кто подумал, что я защищаю действия Путина, но это не так. Я вырос во время Второй мировой и знаю, что это такое", - заявил Экклстоун (цитата по Sky Sports).
Он сказал, что ему жаль украинцев, и он не хотел расстроить кого-то намеренно.
Карьера Берни
Берни Экклстоун начинал свою карьеру как гонщик, но существенных успехов не достиг. Он переквалифицировался сначала в личного менеджера для гонщиков, а затем в директора команды Brabham.
Затем на протяжении нескольких десятилетий он занимал должность генерального промоутера гонок.
Именно с именем Экклстоуна связывают резкий рост популярности "Формулы-1" и приход в нее больших денег.
Но в 2017 году "Формулу-1" приобрела американская компания Liberty Media, и новые владельцы уволили его с поста, пообещав, однако, сохранить ему место в системе.
Вскоре Экклстоун был назначен почетным президентом "Формулы-1". Но он сам признавался, что не совсем понимает, что это за должность и что на ней нужно делать.
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