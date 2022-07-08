Фінансові новини
- |
- 08.07.22
- |
- 10:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд
09:44 08.07.2022 |
Нацеленные на криптоиндустрию хакеры украли $1,97 млрд в результате взломов 175 проектов в первой половине 2022 года, свидетельствуют данные Atlas VPN.
Больше всего пострадала экосистема Ethereum - потери в размере более $1 млрд в ходе 32 инцидентов. Крупнейшим стал взлом сайдчейна Ronin, задействованного в NFT-игре Axie Infinity. Злоумышленники вывели из кроссчейн-моста проекта активы приблизительно на $625 млн.
Второе место в списке заняла сеть Solana со связанными проектами. Хакеры похитили $383,9 млн всего за пять атак. В этом случае большая доля ущерба пришлась на кроссчейн-протокол Wormhole - свыше $319 млн.
Далее следует экосистема BNB Chain (ранее Binance Smart Chain) с потерями в размере $141,4 млн. За полугодие хакеры произвели на ее проекты самое большое количество атак - 47.
В январе злоумышленники вывели из DeFi-платформы Qubit Finance на базе BNB Chain цифровые активы стоимостью около $80 млн.
За полугодие проекты сферы NFT принесли злоумышленникам $84,6 млн в результате 45 инцидентов, а потери экосистемы Fantom из-за всего восьми атак составили $54,8 млн.
Аналитики отметили, что за последние два года количество атак на криптопроекты практически линейно увеличивается с каждым кварталом. В первой половине 2022 года число подобных событий почти вдвое превзошло показатель аналогичного периода годом ранее.
Количество кибепреступлений увеличилось на 22% с первого квартала по второй. Наибольшее число атак произошло в мае - 37 взломов и мошенничеств.
Напомним, 1 июля жертвой хакерской атаки стал крупнейший в экосистеме L2-решения Optimism NFT-маркетплейс Quixotic.
3 июля злоумышленники вывели из пулов ликвидности DeFi-протокола Crema Finance на базе Solana цифровые активы на сумму около $6 млн.
Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram - новости криптовалют, курсы и аналитика.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Еврокомиссия официально пригласила Украину присоединиться к «таможенному безвизу»
ТОП-НОВИНИ
|Европарламент одобрил 1 млрд евро макрофина для Украины
|Борис Джонсон заявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании
|Зеленский приказал отменить запрет по перемещению военнообязанных
|Хватит ли Украине газа и угля на зиму? В Кабмине готовят несколько сценариев
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд
|Мировой рынок услуг кибербезопасности достигнет $390 млрд
|Самые производительные смартфоны Android по всему миру — от субфлагманов до недорогих моделей в рейтинге AnTuTu
|В Китае создали ИИ для оценки лояльности членов Компартии
|Евросоюз обязал все новые автомобили оснащать ограничителем скорости
|Британский суд принял к рассмотрению иск против Apple на $1,8 млрд
Как отметил суд, доктор Кент «провела исследование взаимодействия пользователей с цифровыми платформами и приложениями», после чего заявила, что Apple своими действиями исключила любую возможность конкуренции, то есть фактически оказалась монополистом в распространении приложений и соответствующих финансовых операциях.
|США хотят запретить продавать оборудование компании ASML по производству чипов в Китай
Бізнес
|Какими смартфонами больше всего довольны пользователи. Второе место в рейтинге Antutu неожиданно занял совсем не флагман
|В Шотландии откроют центр изучения глобальной квантовой связи
|Представлен Xiaomi 12S Ultra — флагман за $900 с камерой Leica на огромном 1-дюймовом сенсоре
|В США испытали первые перовскитные солнечные элементы, способные работать 30 лет без замены
|В НБУ предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают посылки «Новой почтой»
|В DS намерены избавиться от всех экранов в будущих моделях
|Самые производительные Android-смартфоны. В рейтинге AnTuTu появился новичок не на Qualcomm Snapdragon 8 Gen1