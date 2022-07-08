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АНАЛІТИКА

За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд

09:44 08.07.2022 |

Бізнес

 

Нацеленные на криптоиндустрию хакеры украли $1,97 млрд в результате взломов 175 проектов в первой половине 2022 года, свидетельствуют данные Atlas VPN.

Больше всего пострадала экосистема Ethereum - потери в размере более $1 млрд в ходе 32 инцидентов. Крупнейшим стал взлом сайдчейна Ronin, задействованного в NFT-игре Axie Infinity. Злоумышленники вывели из кроссчейн-моста проекта активы приблизительно на $625 млн.

За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд

 

Второе место в списке заняла сеть Solana со связанными проектами. Хакеры похитили $383,9 млн всего за пять атак. В этом случае большая доля ущерба пришлась на кроссчейн-протокол Wormhole - свыше $319 млн.

Далее следует экосистема BNB Chain (ранее Binance Smart Chain) с потерями в размере $141,4 млн. За полугодие хакеры произвели на ее проекты самое большое количество атак - 47.

В январе злоумышленники вывели из DeFi-платформы Qubit Finance на базе BNB Chain цифровые активы стоимостью около $80 млн.

За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд

 

За полугодие проекты сферы NFT принесли злоумышленникам $84,6 млн в результате 45 инцидентов, а потери экосистемы Fantom из-за всего восьми атак составили $54,8 млн.

Аналитики отметили, что за последние два года количество атак на криптопроекты практически линейно увеличивается с каждым кварталом. В первой половине 2022 года число подобных событий почти вдвое превзошло показатель аналогичного периода годом ранее.

За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд

 

Количество кибепреступлений увеличилось на 22% с первого квартала по второй. Наибольшее число атак произошло в мае - 37 взломов и мошенничеств.

Напомним, 1 июля жертвой хакерской атаки стал крупнейший в экосистеме L2-решения Optimism NFT-маркетплейс Quixotic.

3 июля злоумышленники вывели из пулов ликвидности DeFi-протокола Crema Finance на базе Solana цифровые активы на сумму около $6 млн.

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За первое полугодие 2022 года хакеры украли у криптопроектов почти $2 млрд

 
За матеріалами: forklog.com
Ключові теги: bitcoin
 

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