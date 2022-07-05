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В НБУ предупредили о новой мошеннической схеме. Злоумышленники рассылают посылки «Новой почтой»
09:54 05.07.2022 |
Схема такая: человеку приходит SMS о том, что на его имя поступила посылка на соответствующее отделение "Новой почты". Когда человек обращается на "Новую почту" для получения посылки, оказывается, чтобы ее получить нужно заплатить за доставку, товар, который прислали и услугу по пересылке средств. Стоимость может быть небольшая, до 200 гривен. Содержимым посылки может быть кусок мыла.
Таким образом мошенники пытаются заработать, делая ставку на то, что сумма небольшая и что человеку станет интересно узнать содержимое посылки.
В НБУ призывают быть осмотрительными и не давать возможности мошенникам обмануть.
"Если вы ничего не заказывали и не ожидаете никаких посылок от своих родных, не платите деньги за товар, который вам не нужен", - говорится в сообщении НБУ.
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