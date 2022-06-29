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АНАЛІТИКА

ФБР: мошенники используют дипфейки на онлайн-собеседованиях

13:16 29.06.2022 |

Бізнес

 

Центр жалоб на преступления в интернете (IC3) при ФБР предупредил о растущем количестве случаев использования украденной личной информации и дипфейков при трудоустройстве на удаленную работу в IT-сфере.

По данным ведомства, некоторые люди используют поддельные фото и видеоматериалы при прохождении онлайн-собеседования.

«Должности удаленной работы включают в себя информационные технологии и компьютерное программирование, базы данных и рабочие функции, связанные с ПО», - говорится в сообщении ФБР.

В ведомстве добавили, что это может позволить злоумышленникам получить доступ к конфиденциальной информации компании и клиентов после их найма:

«Некоторые заявленные должности включают доступ к персональной информации клиентов, финансовым данным и корпоративным IT-базам».

В ведомстве отметили, что не все подделки высокого качества и некоторые из них удалось легко разоблачить из-за различных несоответствий синхронизации голоса и видео.

«В этих онлайн-собеседованиях действия и движения губ кандидата не полностью согласуются со звуком говорящего человека. Иногда такие действия, как кашель, чихание или другие слуховые действия, не соответствуют визуальному представлению», - рассказали в ведомстве.

ФБР попросило жертв сообщить об этой деятельности через платформу IC3 и включить информацию, которая поможет идентифицировать мошенников, пытающихся устроиться на работу по поддельным данным.
За матеріалами: forklog.com
 

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