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АНАЛІТИКА

В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона

21:39 23.06.2022 |

Бізнес

 

В социальных сетях появилась новая схема воровства финансового номера телефона.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Финансовый номер телефона - это номер, привязанный к банковским счетам.

"Мошенники под видом общественного союза, занимающегося розыском людей, пишут людям в социальных сетях, имеющих информацию о разыскиваемом человеке. В сообщениях отмечают, что проект бесплатный, но если вы хотите помочь, останавливать вас никто не будет. Мошенники пишут, что имеют информацию о разыскиваемом человеке, но нужно сверить некоторые данные и все тщательно проверить", - говорится в нем.

Для того чтобы эту проверку осуществить просят сообщить:

◼️ номер телефона разыскиваемого человека;

◼️ модель телефона, с которой был последний звонок;

◼️ информацию о двух, а лучше трех абонентах, куда человек мог звонить, когда в последний был на связи.

Мошенники говорят, что такая информация нужна, чтобы создать запрос из истории серверов для воспроизведения прошедших событий, хотя на самом деле пытаются похитить номер телефона.
За матеріалами: Українські Новини
 

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