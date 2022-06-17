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Бренд косметики Revlon подает на банкротство, но не исчезает с рынка
17:02 17.06.2022 |
Американская косметическая компания Revlon подала заявление о банкротстве в суд США. Она надеется выиграть время на выплату долгов кредиторам и провести реорганизацию капитала.
Речь идет о банкротстве по главе 11 Кодекса США о банкротстве" - реорганизации компании ради ее финансового оздоровления, а не ликвидации с продажей всех активов.
Для начала представители Revlon хотят получить дополнительные 575 миллионов долларов от своих нынешних кредиторов. Это позволит мировому гиганту не останавливать производство и продолжать вести дела.
Revlon - популярный бренд лака для ногтей, помады и другой косметики - имеет 90-летнюю историю, но в последние годы компания испытывает серьезные проблемы из-за накопившихся долгов, которые еще сильнее усугубились на фоне нынешнего экономического спада в мире.
Специалисты отмечают также, что мировой гигант, когда-то прославившийся громкими рекламными фотосессиями с супермоделями и имевший репутацию революционера, в последнее время не поспевал за более молодыми конкурентами в том, что касается маркетинговых стратегий.
После объявления о планах банкротства акции Revlon на нью-йоркской бирже упали более чем на 13 процентов.
Компания, главный офис которой базируется в Нью-Йорке, надеется справиться с кризисом, адаптировав свою бизнес-модель.
"Прошение о банкротстве позволит Revlon продолжать предлагать потребителям наши знаменитые продукты, производившиеся нами десятилетиями, и в то же время даст нам возможность определить более четкий путь для дальнейшего роста", - заявила Дебра Перельман, ставшая главой компании 2018 году.
Revlon не была в числе компаний, приостановивших поставки в Россию из-за ее вторжения в Украину.
Какие проблемы были у Revlon
В 2019 году доходы Revlon составляли порядка 2,4 млрд долларов, но за первый год пандемии продажи компании упали более чем на 20%: люди сидели дома, а когда выходили на улицу - носили маски. В 2021 году продажи стали повышаться, но на прежний уровень пока не вернулись.
На доходах компании отрицательно сказался и успех ее конкурентов - в том числе, молодых брендов Glossier, Kylie Cosmetics звезды реалити-ТВ Кайли Дженнер и Fenty Beauty певицы Рианны.
Это бренды, которые развиваются за счет соцсетей и большого числа подписчиков у их владелиц - маркетинговые ходы, на которые Revlon пока не смогла ответить.
А недавно новый удар по бизнесу нанесли перебои в цепочке поставок, недостаток рабочей силы и взлетевшие цены на сырье.
В своем прошении о банкротстве глава по реструктуризации Revlon Роберт Карусо отмечает, что сбои в цепочке поставок по всему миру вызвали острую конкуренцию за ингредиенты для косметики, а поставщики стали требовать предоплату.
Это привело к недостатку ингредиентов, необходимых для производства большинства продуктов Revlon, подчеркивается в заявлении.
"Например, для производства одного тюбика помады Revlon нужно от 35 до 40 сырьевых компонентов, и каждый из них необходим для того, чтобы продукт поступил на рынок", - объясняет Карусо.
Бренд Revlon был основан в 1932 году, а в 1985-м его приобрела компания MacAndrews & Forbes, принадлежавшая отцу нынешней владелицы Revlon, миллиардеру Роберту Перельману.
Лак для волос Revlon был популярен в 1950-е
Компания разрасталась за счет новых приобретений - в частности, производителей лаков для ногтей Cutex, продуктов по уходу за кожей Elizabeth Arden, а также духов от певиц Бритни Спирс и Кристины Агилеры.
На протяжении десятилетий Revlon была второй крупнейшей компанией на рынке косметики в мире, после Avon. История Revlon отмечена такими революционными вехами, как приглашение первой чернокожей модели для рекламы косметики (Наоми Симс в 1970 году) и фотосессия с супермоделями Иман, Клаудией Шиффер и Кристи Тарлингтон.
В 2021 году Revlon находилась уже на 22 месте в мире, по данным профессионального издания индустрии моды WWD.
Один из способов эффективно реструктуризировать компанию для Revlon - сократить число имеющихся брендов, отмечают специалисты по ритейлу.
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