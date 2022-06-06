Финансовые новости
- |
- 06.06.22
- |
- 21:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Банки та банківські технології
Нафта, бензин, автогаз
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
14:39 06.06.2022 |
Криптовалюта продолжает привлекать внимание мошенников. По данным Федеральной торговой комиссии (FTC) США, в период с января 2021 года по март 2022 года суммарные потери жертв криптовалютных мошенников в стране превысили $1 млрд. Свыше 46 тыс. заявлений о мошенничестве с цифровыми активами поступило в FTC за указанный период.
Из отчёта ведомства следует, что наибольшей популярностью у мошенников пользуются самые крупные криптовалюты, такие как биткоин, Ethereum или Tether. Около 70 % случаев мошенничества были связаны с биткоином, тогда как похитить Tether и Ethereum злоумышленники пытались в 10 % и 9 % случаев соответственно. Мошенничество с инвестициями было самым распространённым способом обмана и принесло около $575 млн убытка. Чаще всего такой способ обмана эффективен против инвесторов-любителей, которых легче убедить в получении большого дохода за короткий период.
«Инвестиционные мошенники утверждают, что они могут быстро и легко получить огромную прибыль для инвесторов. Но такие криптовалютные «инвестиции» поступают прямиком в кошелёк мошенников», - сообщил представитель FTC.
Отмечается, что злоумышленники стали активнее использовать социальные сети и приложения для знакомств для обмана на инвестициях в криптовалюту. Мошенники знакомятся с жертвами, входят к ним в доверие и убеждают инвестировать в криптовалюту. Такой способ обмана принёс жертвам злоумышленников более $185 млн убытков.
Стоит сказать, что отчёт FTC сформирован на основе заявлений обманутых криптовалютных инвесторов. На деле же масштабы деятельности мошенников в этой сфере значительно шире. По оценке ведомства, менее 5 % обманутых инвесторов сообщили об этом в FTC. По оценке блокчейн-платформы Chainanlysis, в прошлом году объём незаконно переведённой на счета мошенников криптовалюты составил $14 млрд, что вдвое больше по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Официально: ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ
|Медведчука будут судить за передачу РФ сведений о газовом месторождении на шельфе Крыма
|Послы ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ
|Нацбанк предлагает ввести дополнительный импортный сбор на некритический импорт - замглвы НБУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|AT&T разместила базовые станции 5G на дронах
|FTC: жертвы криптовалютных мошенников потеряли более $1 млрд с 2021 года
|Google запустила Google TV на iPhone
|Toyota представила систему хранения электроэнергии для домашнего использования
|Rivian научил свои электромобили ездить по песку
|Илон Маск пообещал продемонстрировать действующий прототип человекоподобного робота в сентябре
Это интересно
|Леброн Джеймс стал миллиардером
|Крупнейшая биржа фриланса в мире заблокировала пользователей из РФ и Белоруссии
|Фотобанк Pixabay приостановил работу в России
|В рейтинге самых производительных Android-смартфонов AnTuTu прочно воцарились игровые модели на Snapdragon 8 Gen1
|Чешская Skoda перенесла часть производства комплектующих из Украины
|MediaTek сделала невозможное: семь моделей из десяти в майском рейтинге субфлагманов построены на Dimensity 8100
|Тайвань запретила поставлять в Россию и Беларусь чип с тактовой частотой выше 25 МГц