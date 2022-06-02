Американский баскетболист Леброн Джеймс стал миллиардером. По оценкам журнала Forbes, в 2021 году спортсмен заработал $121,2 млн, а его суммарное состояние впервые превысило $1 млрд.

37-летний Леброн - первый баскетболист НБА, попавший в список миллиардеров до завершения карьеры. В 2014 году Forbes признал миллиардером Майкла Джордана, но он к тому времени не играл уже более десяти лет.

По подсчетам Forbes, Леброн в течение 19-летней карьеры получил более $385 млн в виде зарплаты: $64 млн за четыре сезона в "Майами Хит", $153 млн за четыре сезона в нынешнем клубе "Лос-Анджелес Лейкерс" и $170 млн за 11 сезонов в "Кливленд Кавальерс".

Но гораздо больше ему принесли удачные инвестиции - за пределами баскетбольной площадки Леброн заработал более $900 млн.

Forbes пишет, что рекламодатели давно платят баскетболисту не деньгами, а долей в бизнесе. В 2015 году Леброн отказался от четырехлетнего рекламного контракта с McDonald's стоимостью $15 млн в пользу перспективной сети ресторанов Blaze Pizza, где он является инвестором. Также у него были доли в производителе тренажеров Tonal и агрегаторе такси Lyft.