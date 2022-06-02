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Леброн Джеймс стал миллиардером
17:45 02.06.2022 |
Американский баскетболист Леброн Джеймс стал миллиардером. По оценкам журнала Forbes, в 2021 году спортсмен заработал $121,2 млн, а его суммарное состояние впервые превысило $1 млрд.
37-летний Леброн - первый баскетболист НБА, попавший в список миллиардеров до завершения карьеры. В 2014 году Forbes признал миллиардером Майкла Джордана, но он к тому времени не играл уже более десяти лет.
По подсчетам Forbes, Леброн в течение 19-летней карьеры получил более $385 млн в виде зарплаты: $64 млн за четыре сезона в "Майами Хит", $153 млн за четыре сезона в нынешнем клубе "Лос-Анджелес Лейкерс" и $170 млн за 11 сезонов в "Кливленд Кавальерс".
Но гораздо больше ему принесли удачные инвестиции - за пределами баскетбольной площадки Леброн заработал более $900 млн.
Forbes пишет, что рекламодатели давно платят баскетболисту не деньгами, а долей в бизнесе. В 2015 году Леброн отказался от четырехлетнего рекламного контракта с McDonald's стоимостью $15 млн в пользу перспективной сети ресторанов Blaze Pizza, где он является инвестором. Также у него были доли в производителе тренажеров Tonal и агрегаторе такси Lyft.
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