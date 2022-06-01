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Американский фонд RedBird Partners заключил соглашение о покупке клуба "Милан" за 1,2 миллиарда евро
14:26 01.06.2022 |
Американский фонд RedBird Capital Partners заключил соглашение с Elliott Advisors UK Limited о приобретении итальянского футбольного клуба "Милан".
Об этом говорится в заявлении клуба.
Так, переход клуба под контроль нового владельца состоится летом, а закрытие сделки ожидается не позже чем в сентябре этого года.
Отмечается, что сделка, оцениваемая в 1,2 млрд евро, позволит инвестфонду Eliott сохранить миноритарную финансовую долю в клубе и места в совете директоров, укрепив партнерство между сторонами.
"Приоритетом RedBird является работа со спортивной и управленческой командой клуба, завоевавшей титул, чтобы продолжить путь "Милана" к вершине мирового футбола", - говорится в сообщении.
Elliott Management Corporation владел "Миланом" с 2018 года.
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