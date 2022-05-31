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Физические нагрузки полезнее утром для женщин и вечером - для мужчин
18:58 31.05.2022 |
О пользе физических упражнений в любое время уже давно никто не спорит. Однако согласно исследованию, проведенному в США, наибольшую пользу от физических нагрузок мужчины и женщины получают в разное время дня.
Выяснилось, что женщины сжигают больше жира, если занимаются с утра, тогда как мужчины - напротив, вечером.
Результаты исследования опубликованы на этой неделе в журнале Frontiers in Psychology.
Лучшее время для тренировок - когда угодно?
По словам ученых, в основном наши знания о пользе физических упражнений исторически основаны на экспериментах, проводимых преимущественно с участием мужчины.
Новое исследование нельзя назвать очень масштабным: для его проведения было отобрано всего 56 добровольцев - 30 мужчин и 26 женщин - в возрасте от 25 до 55 лет.
На протяжении 12 недель ученые наблюдали, какой эффект оказывает на каждого из участников стандартизованная фитнес-программа, включавшая в себя растяжку, бег, силовые тренировки и упражнения на выносливость.
Одна группа тренировалась в течение часа по утрам, до 08:00, а другая выполняла ровно те же действия вечером, после 18:00. Индивидуальные различия в рационе питания были сведены к минимуму за счет специально разработанной для волонтеров стандартной диеты.
В начале и в конце каждой тренировки исследователи замеряли у участников кровяное давление, объем жировых отложений и некоторые другие параметры.
Основным результатом исследования стало то, что все принимавшие в нем участие волонтеры сообщили об улучшении общего состояния здоровья и повышении работоспособности - независимо от того, в какое время дня они тренировались.
"Лучшее время для физических упражнений - тогда, когда вы находите для них время", - говорит доктор Пол Арсерио, ведущий автор исследования, профессор медицины и физиологии Скидморского колледжа в штате Нью-Йорк.
В то же время, по его словам, идеальное время дня для занятий спортом у женщин и мужчин разнится - в силу разных причин.
Утро или вечер?
Основываясь на результатах исследования, для уменьшения жировых отложений в районе талии и снижения артериального давления женщинам можно посоветовать заниматься спортом по утрам, говорит доктор Арсерио.
А вот женщинам, которые пытаются нарастить мышечную массу в верхней части тела, а также в целом улучшить настроение и аппетит, следует упражняться по вечерам.
Мужчины в ходе эксперимента продемонстрировали меньшую зависимость результатов от времени суток - особенно в том, что касается увеличения мышечной массы.
Однако для мужчин, которым необходимо улучшить работу сердца и обмен веществ, идеально подходят вечерние упражнения. Они же, по словам доктора Арсерио, более эффективно восстанавливают эмоциональное равновесие и улучшают психическое здоровье.
Ускорение метаболизма снижает риск ожирения, а вместе с ним - диабета 2 типа, сердечных заболеваний и инсульта.
Чем именно объясняется разница в эффекте от упражнений в разное время суток для мужчин и женщин, до конца не ясно. Чтобы это выяснить, потребуются дополнительные исследования.
Возможно, женщины сжигают больше жира по утрам, поскольку их организм в целом более предрасположен к образованию жировых отложений в области живота. Большую роль могут играть и внутренние биоритмы.
В исследовании принимали участие люди с нормальным весом, но ученые считают, что его выводы распространяются и на людей с избыточным весом, и даже на тех, кто страдает от клинического ожирения.
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