Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре

Сингапурский бизнес начал массово внедрять роботов-помощников из-за нехватки рабочей силы. Об этом пишет Reuters.

По данным Министерства трудовых ресурсов Сингапура, из-за введенных на фоне пандемии миграционных ограничений с декабря 2019 года по сентябрь 2021 года число иностранных рабочих сократилось на 235 700 человек. Это позволило ускорить «темпы внедрения и автоматизации технологий компаниями», заявили власти.

Строительная фирма Gammon сообщила, что начала использовать четырехногого робота Спота для сканирования участков грязи и гравия. После проверки хода работ данные возвращаются в диспетчерскую.

По словам генерального менеджера Gammon Майкла О'Коннелла, для использования Спота требуется всего один сотрудник вместо двух, ранее выполнявших работы вручную.

«Замещение потребности в рабочей силе на месте автономными решениями набирает обороты», - сказал он.

О'Коннелл считает, что нехватка сотрудников в отрасли, усугубляемая пандемией, никуда не денется.

Национальная библиотека Сингапура представила двух роботов, которые могут сканировать этикетки на 100 000 книг (около 30% ее коллекции) в день.

«Сотрудникам не нужно читать номера один за другим, и это уменьшает рутинные и трудоемкие составляющие [работы]», - сказал помощник директора библиотеки Ли Йи Фуанг.

Роботы также используются для решения задач, связанных с клиентами: на более чем 30 станциях метро установлены устройства, готовящие кофе для пассажиров.

Однако некоторые пользователи сервисов отметили нехватку общения с людьми.

«Мы всегда хотим иметь какой-то человеческий контакт», - сказал пассажир метро Ашиш Кумар.