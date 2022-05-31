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Роботы заместили нехватку рабочей силы в Сингапуре
14:00 31.05.2022 |
Сингапурский бизнес начал массово внедрять роботов-помощников из-за нехватки рабочей силы. Об этом пишет Reuters.
По данным Министерства трудовых ресурсов Сингапура, из-за введенных на фоне пандемии миграционных ограничений с декабря 2019 года по сентябрь 2021 года число иностранных рабочих сократилось на 235 700 человек. Это позволило ускорить «темпы внедрения и автоматизации технологий компаниями», заявили власти.
Строительная фирма Gammon сообщила, что начала использовать четырехногого робота Спота для сканирования участков грязи и гравия. После проверки хода работ данные возвращаются в диспетчерскую.
По словам генерального менеджера Gammon Майкла О'Коннелла, для использования Спота требуется всего один сотрудник вместо двух, ранее выполнявших работы вручную.
«Замещение потребности в рабочей силе на месте автономными решениями набирает обороты», - сказал он.
О'Коннелл считает, что нехватка сотрудников в отрасли, усугубляемая пандемией, никуда не денется.
Национальная библиотека Сингапура представила двух роботов, которые могут сканировать этикетки на 100 000 книг (около 30% ее коллекции) в день.
«Сотрудникам не нужно читать номера один за другим, и это уменьшает рутинные и трудоемкие составляющие [работы]», - сказал помощник директора библиотеки Ли Йи Фуанг.
Роботы также используются для решения задач, связанных с клиентами: на более чем 30 станциях метро установлены устройства, готовящие кофе для пассажиров.
Однако некоторые пользователи сервисов отметили нехватку общения с людьми.
«Мы всегда хотим иметь какой-то человеческий контакт», - сказал пассажир метро Ашиш Кумар.
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