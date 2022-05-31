В ОАЭ потерявшие $30 млн «инвесторы» ограбили криптовалютного эксперта

Шестеро человек в ОАЭ напали на эксперта по криптовалютам, из-за советов которого они потеряли $30 млн. Об этом сообщают местные СМИ.

Потерпевший подтвердил, что рекомендовал группе вложить средства в неназванную криптовалюту и через несколько дней их активы выросли до $100 млн. Однако вскоре курс монеты упал до нуля, и инвесторы потеряли все свои сбережения.

Позднее банда снова связалась с экспертом, чтобы как-то компенсировать свои потери. Он посоветовал им новую цифровую валюту, которая официально еще не была запущена. Инвесторы создали онлайн-площадку для трейдинга, но через 15 минут сайт взломали и актив обесценился.

После этого, согласно материалам дела, злоумышленники проникли на виллу к мужчине и его супруге. Оттуда они похитили $200 000, два телефона, трое часов и кольцо с бриллиантом стоимостью 390 000 дирхамов (свыше $106 000).

Под угрозой убийства нападавшие также потребовали вернуть им $30 млн, которые они потеряли.

Суд в ОАЭ признал всех шестерых виновными в разбое и приговорил к полугоду тюрьмы.