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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сделка по продаже «Челси» завершена. Клуб продан за 4,24 млрд фунтов

08:39 31.05.2022 |

Бізнес

Футбольный клуб "Челси" продан за 4,25 млрд фунтов стерлингов консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боли.

Клуб был выставлен на продажу в марте, после того, как предыдущий владелец Роман Абрамович попал под санкции за связи с президентом России Владимиром Путиным.

"Челси" функционировал по специальной государственной лицензии, срок действия которой истекал 31 мая.

Консорциум Боли опередил 11 серьезных конкурентов, которые хотели стать новыми владельцами.

"Для нас большая честь стать новыми владельцами футбольного клуба "Челси", - сказал Боли - Мы все на 100% хотим, чтобы болельщики нами гордились".

На прошлой неделе правительство Великобритании выдало лицензию на продажу клуба, убедившись, что, по условиям сделки, прибыль от нее не получит никто, связанный с режимом путина, в том числе и теперь уже бывший владелец клуба Роман Абрамович.

Вместо этого вырученные от продаже средства пойдут на специальный банковский счет, где они будут временно заморожены и впоследствии уйдут благотворительным организациям, поддерживающим пострадавших от войны на Украине.

Кто новые владельцы Челси?

Купить клуб хотели несколько сторон, но "Челси" согласился продать его консорциуму под руководством Боли. Для калифорнийской частной инвестиционной компании Clearlake Capital это первая футбольная инвестиция.

Однако в спортивном бизнесе 48-летний Тодд Боли не новичек: он является совладельцем семикратного чемпиона Мировой серии по бейсболу "Лос-Анджелес Доджерс", женской баскетбольной команды США "Лос-Анджелес Спаркс" и франшизы НБА "Лос-Анджелес Лейкерс".

Боли также инвестировал в права на песни Брюса Спрингстина, в букмекерскую контору и в сеть ресторанов.

Другие инвесторы включают американского миллиардера Марка Уолтера, совладельца "Лос-Анджелес Доджерс" с долей в"Лейкерс", и швейцарского миллиардера Хансйорга Висса.

Конец эпохи

В 2003 году Абрамович купил "Челси" за 140 млн фунтов стерлингов. Прибыль клуб впервые начал приносить ему в сезоне 2011-12 годов.

За 19 лет клуб выиграл все крупные клубные трофеи - две Лиги чемпионов, пять Премьер-лиг, пять Кубков Англии, две Лиги Европы и три Кубка Лиги.

В августе 2021 года "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА, а в феврале свой первый клубный чемпионат мира.

За эти годы Абрамович сменил 13 главных тренеров, и его клуб потратил на покупки игроков более 2 млрд фунтов.

Женская команда, ставшая членом клуба "Челси" в 2004 году, при Абрамовиче выиграла пять титулов женской Суперлиги и четыре Кубка Англии.

"Для меня большая честь быть частью этого клуба - я хотел бы поблагодарить всех бывших и нынешних игроков клуба, персонал и, конечно же, болельщиков за эти невероятные годы", - сказал Абрамович.
 

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