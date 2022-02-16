Ученые нашли новое эффективное лекарство от мигрени: зеленый свет

Людям, страдающим от мигреней, может помочь новый способ лечения, предложенный командой американских ученых. Клинические испытания, проведенные в Медицинском колледже Университета Аризоны, показали, что частоту и интенсивность хронических головных болей у пациентов можно снизить при помощи регулярного облучения зеленым светом.

Результаты эксперимента опубликованы в журнале Cephalalgia, издаваемого Международным обществом головной боли - благотворительной организацией со штаб-квартирой в Лондоне, объединяющей несколько тысяч ученых из трех десятков стран.

Всего за два с половиной месяца подобной терапии (по 2 часа облучения ежедневно) частота головных болей у большинства участников эксперимента снизилась по меньшей мере вдвое.

По словам ведущего автора исследования, профессора нейрохирургии Медицинского колледжа Мохаба Ибрагима, впервые в истории проведенные клинические испытания оценивали фототерапию (то есть лечение светом) в качестве средства от борьбы с хронической головной болью. И результаты эксперимента превзошли все его ожидания.

"Как практикующего клинического врача, эти результаты меня очень обнадеживают, - заявил он. - Фактически у меня появился еще один, дополнительный метод лечения мигрени - одного из сложнейших неврологических расстройств".

По данным ВОЗ, мигрень - "мучительное и лишающее возможностей нормально функционировать состояние" - является одним из самых распространенных расстройств нервной системы, от которого страдают до 1 млрд человек по всему миру. А у 1,7-4% взрослого населения планеты голова болит не менее 15 дней ежемесячно.

В России, согласно имеющимся исследованиям, хронические головные боли мучают примерно каждого пятого взрослого.

Живительный зеленый

Мигрень далеко не всегда поддается лекарственному лечению, а сильные обезболивающие вызывают у многих пациентов серьезные побочные эффекты. Поэтому для лечения хронических головных болей используются и техника медицинского гипноза, и когнитивно-поведенческая психотерапия, и уколы ботокса, и другие методики.

Фототерапия при мигрени до сих пор не применялась, хотя в целом терапевтические свойства света медикам давно и хорошо известны. В частности, ряд клинических испытаний показал, что направленное световое излучение определенной длины волны может ускорить заживление ран, уменьшить боль при нарушении работы лицевых суставов и т.д.

Проведя предварительные испытания на крысах, ученые Университета Аризоны убедились в том, что синий и зеленый свет оказывал на подопытных животных болеутоляющее действие, снимая хроническую боль, вызванную различными расстройствами нервной системы.

Поскольку этот терапевтический эффект полностью пропадал, если крысам завязывали глаза, ученые были вынуждены сделать вывод, что лечебные свойства света обусловлены именно его зрительным восприятием.

Отобрав 60 добровольцев, исследователи случайным образом разбили их на две равные группы и выдали каждому по светодиодной ленте. Волонтерам из экспериментальной группы достались зеленые излучатели, остальным участникам - из группы контроля - обычные, дающие привычный дневной свет.

Всем участникам было дано указание на протяжении 10 недель ежедневно проводить по два часа в комнате, освещенной исключительно выданным им прибором. А по истечении этого срока сравнили результаты обеих групп.

Разница оказалась впечатляющей. Ежедневное облучение волонтеров зеленым светом почти на две трети уменьшило у них как частоту головных болей (60%), так и их интенсивность (с 8 до 3,2 по десятибалльной шкале). При этом у подавляющего большинства участников проявления мигрени снизились по меньшей мере вдвое.

Самочувствие участников эксперимента, которым выдали зеленые светодиоды, улучшилось настолько заметно, что почти все из них (за исключением одного волонтера) с радостью согласились забрать лечебные лампочки.

Тогда терапевтический эффект решили проверить и на волонтерах из контрольной группы. Им дали пару недель отдохнуть от ламп дневного света, а затем попросили провести эксперимент еще раз - в течение тех же 10 недель, только теперь уже с использованием зеленого освещения. Результат оказался тем же.

"Использование немедикаментозной терапии вроде облучения зеленым светом может оказать огромную помощь многим пациентам, которые либо не хотят принимать лекарства, либо на них не реагируют, - пишет еще один разработчик эксперимента, профессор отделения анестезиологии и фармакологии Медицинского колледжа Амол Патвардан. - Дополнительное преимущество нашего подхода заключается в полном отсутствии у него побочных эффектов. Более того, эта терапия, по-видимому, даже улучшает сон и другие показатели качества жизни".

Как сообщает сайт Университета Аризоны, к профессору Ибрагиму уже начали обращаться врачи из Европы, Азии и Африки с просьбой предоставить им точные параметры освещения, использованного в эксперименте.

"Всем известно, что стоят светодиоды очень недорого, так что этот вариант лечения стоит как минимум попробовать, - уверяет профессор. - Особенно тем, кто живет в местах, где ресурсы ограничены и людям приходится дважды подумать, прежде чем потратить деньги на лекарства".