Когда закончится пандемия? Ученые о коронавирусе и четвертой прививке

Ситуация с коронавирусом в Германии неоднозначная. С одной стороны, число новых заражений коронавирусом достигло такого уровня, при котором в прошлом году безоговорочно был бы объявлен локдаун. С другой стороны, все сильнее надежда на завершение пандемии, и дискуссии о снятии ограничений становятся все жестче. В Германии, как и в ряде других европейских стран, набирает силу протестная волна за снятие антиковидных ограничений. Многие приводят в пример Данию, где несмотря на рекордное количество заражений, почти все ограничения уже сняты. Датские власти исходят из того, что дальнейшие ограничительные меры навредят экономике, благосостоянию и демократии в стране.

В свою очередь министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) заявил о том, что ослабление карантинных мер сейчас невозможно. И говорить о снятии ограничений можно будет лишь к Пасхе, то есть к середине апреля. Если это произошло бы сейчас, то тем самым лишь растянулась бы на более длительное время волна омикрона, убежден министр здравоохранения.

Омикрон приведет к завершению пандемии?

Мы знаем, что прививки способны защитить от тяжелого течения болезни. Да и само заражение ковидом сейчас уже не вызывает панику, потому что омикрон-вариант редко приводит к тяжелой форме заболевания. В США и в некоторых странах Европы число заболевших падает. Именно из-за того, что омикрон более заразный, чем предыдущие варианты коронавируса, есть надежда, что пандемия может превратиться в эндемию. Это означает, что коронавирус не исчезнет полностью, но будет появляться в определенном регионе среди определенных групп населения в определенное время. Наконец-то мы сможем вернуться к нормальной жизни! Но действительно ли это так? Стоит ли поддаваться эйфории ? Честный ответ - мы не знаем!

Ни один эксперт, ни один политик, ни один журналист не может точно сказать, как изменится ситуация в ближайшие месяцы. Потому что неизвестно, как коронавирус будет мутировать дальше. Одно очевидно - он будет мутировать. Ведь именно так вирусы ведут себя, когда оказываются в организме человека. "Мы не знаем, какие варианты еще будут, смогут ли они обойти иммунитет и будут ли приводить к тяжелому течению болезни, - говорит Жерар Краузе (Gerard Krause), эпидемиолог из Центра Гельмгольца в Брауншвейге. - Я не разделяю эйфорию по поводу того, что омикрон-вариант станет началом эндемии".

"Вполне возможно, что волна омикрона спадет и на смену этому варианту коронавируса вновь вернется дельта-вариант", - говорит Ульрике Протцер (Ulrike Protzer), глава Института вирусологии при Техническом университете Мюнхена.

Какие варианты развития ситуации называют ученые

Старые или новые, опасные или относительно безопасные варианты коронавируса снова могут заявить о себе. Но даже если вирус станет эндемичным, это все равно опасно и ситуация может быстро измениться. "Эндемично не означает, что все прошло, и теперь ситуация безопасна. Конечно, положение может измениться, если появится новый мутированный вариант и снова вызовет эпидемию", - говорит Хайо Зееб (Hajo Zeeb) из Института имени Лейбница.

"Если он не станет эндемичным, то будет продолжительная эпидемическая ситуация, в которой то и дело будут происходить всплески. Это тоже альтернатива, которую мы должны обойти, благодаря осторожному отношению, соблюдению необходимых мер и прививкам", - говорит Зееб.

Несмотря на непонятные перспективы нужно принимать определенные решения. Например, какие ограничения можно ослабить или какие меры предпринять, если число инфицированных будет вновь расти. Все это должны решать политики, а не ученые.

Главный врач клиники по лечению легочных заболеваний в Моерсе Томас Восхаар (Thomas Voshaar) в интервью Deutschlandfunk назвал омикрон-вариант коронавируса путем выхода из пандемии и призвал не сдерживать его распространение. Если бы сто процентов населения переболели омикроном, это было бы концом пандемии, полагает он. При этом тревогу по поводу того, что будет происходить в немецких клиниках при таком раскладе, Восхаар не разделяет. "Ничто не говорит о том, что палаты интенсивной терапии будут работать на грани своих возможностей. Мы сможем справиться с помощью обычных палат. Ведь омикрон не вызывает тяжелого течения болезни. И рост числа больных наблюдался бы лишь короткое время. Но зато после этого произошел бы большой шаг вперед", - считает врач.

Но вирусолог Кристиан Дростен из берлинcкой Charite видит ситуацию иначе. Он убежден, что для Германии естественная иммунизация не является опцией. "Вопрос в том, какой ценой мы завершим пандемию, - говорит Дростен. - Особенно в федеральных землях, где много людей преклонного возраста, если они начнут умирать, это будет слишком высокой ценой".

Мир научился жить в условиях коронавируса?

Какой ценой мы можем выйти из пандемии? Это вопрос, который не является чисто медицинским, он связан с пониманием и готовностью в обществе, считает эпидемиолог Краузе.

Если речь идет о гриппе, то общество очевидно готово мириться с потерями, которые бывают каждый сезон. Сравнения с гриппом довольно близкие, потому что этот вирус мы тоже не можем победить. Все время появляются какие-то новые его варианты. Но мы научились с этим жить. С помощью прививок или переболев, мы обретаем иммунитет. Похожим образом можно вести себя и в случае коронавируса, считают врачи и ученые. "Если человек вакцинирован, и после этого заразился, то иммунная система может хорошо обходиться с новым вариантом коронавируса, который появился", - говорит Ульрике Протцер. Но для людей из группы повышенного риска она не исключает возможность осенью 2022 года снова делать прививку. Как показывают данные из Израиля, там многие уже сделали четвертую прививку.

Даже если мы не знаем, что произойдет в будущем, нам известно, насколько опасен этот вирус. И мы должны исходить их того, что с ним нам придется жить еще долгое время. Мы нашли множество возможностей лучше защитить себя от коронавируса и адекватно реагировать на ситуацию. Мы научились жить в условиях пандемии. Так что не только вирус показал, что умеет мутировать и приспосабливаться, но и мы, люди.