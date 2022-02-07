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Какую «побочку» вызывают прививки от ковида? Фактчекинг DW
11:05 07.02.2022 |
Уже больше года прошло с того момента, как в большинстве стран Евросоюза началась массовая кампания по вакцинации населения от коронавируса. Статистика по ней находится в открытом доступе. Но интернет все также полон сообщениями о тяжелых последствиях от антиковидных прививок.
Примеры утверждений из соцсетей:
"Ни одна другая прививка не приводила к такому числу осложнений, в том числе - смертей".
"Миллионы гибнут от побочных действий вакцин".
Фактчекинг DW: это неправда.
На момент написания этого материала в мире сделано около 10 млрд уколов с различными вакцинами от коронавируса. Огромное число этих прививок, превышающее все прочие массовые кампании вакцинации, естественно ведет к появлению большого абсолютного числа побочных действий, вызванных прежде всего аллергиями и непереносимостью некоторых лекарственных препаратов. Другая часть побочных эффектов вызвана собственно ответом иммунной системы человека на вакцину: организм ее распознает и в ответ синтезирует антитела, в чем и состоит смысл прививки.
Если же эта сила или продолжительность реакции превышает допустимый уровень, то можно говорить о тяжелых побочных эффектах. В странах Европейского Союза такие случаи документируются, а данные регулярно публикуются - как на национальном, так и на общеевропейском уровне. В Германии за это отвечает Институт имени Пауля Эрлиха (PEI). Его последний отчетохватывает данные за 11 месяцев с начала прививочной кампании в ФРГ.
Итог: в Германии с начала массовой вакцинации от ковида зарегистрировано почти 197 тысяч случаев, когда прививка имела побочные действия - и около 26 тысяч тяжелых случаев. Сами по себе, это большие цифры. Но при сравнении с огромным числом доз вакцины, которые получили жители страны, становится ясно, насколько редки такие случаи.
Немецкие данные подтверждаются и общеевропейскими - цифры похожи. Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) публикует статистику как в целом по всем препаратам, так и по каждой вакцине отдельно. Итог: доля случаев побочных реакций после антиковидных прививок в Европе составила от 0,1% до 0,32%. Показатель по Германии укладывается в этот диапазон - 0,16%.
Таким образом, статистика опровергает утверждения о якобы "миллионах погибших" от антиковидных прививок.
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