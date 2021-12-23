Зараженных штаммом «омикрон» госпитализируют меньше, чем носителей других типов коронавируса - исследования

Штамм "омикрон" серьезно снижает риск госпитализаций у зараженных в сравнении с предыдущими вариантами коронавируса, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ряд исследований.

В частности, данные по уменьшению на две три угрозы госпитализации из-за заражения "омикроном" получили шотландские ученые.

В свою очередь Имперский колледж Лондона, анализируя данные по Англии, выяснил, что люди с "омикроном" с вероятностью на 15 - 20% ниже отправятся в больницу и с вероятностью на 40 - 45% меньше будут вынуждены остаться в медицинском учреждении.

"Важно, чтобы мы не забегали вперед ... Небольшое количество случаев, требующих лечения, при их большом количестве может означать, что в будущем большое число людей могут столкнуться с тяжелой формой COVID-19", - цитирует Bloomberg слова представителя Национального совета здравоохранения Шотландии Джима Макменамина.

Ранее Национальный институт инфекционных заболеваний (NICD) ЮАР заявлял, что уровень госпитализаций пациентов с коронавирусом COVID-19 во время распространения штамма "омикрон" составляет порядка 6% от всех официально выявленных случаев заражения, это ниже, чем во время распространения других мутаций вируса.

Спустя месяц после появления штамма больницы ЮАР подтвердили, что в стране 5,6%, госпитализированных с COVID-19 во время этой волны, скончались, тогда как во время предыдущих волн речь шла о 20%.

Тем временем, напоминает Bloomberg, суточный прирост заболеваний COVID-19 в Великобритании в среду превысил отметку в 100 тыс., и это является высочайшим показателем за период пандемии в стране. При этом в стране почти 90% населения получили как минимум одну дозу вакцины, 82% - две дозы, а более 53% также успели сделать "бустерный" укол.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 11,6 млн случаев заражения вирусом и около 147,5 тыс. смертей от последствий заболевания.

