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Американские учёные случайно нашли путь к рукотворному искривлению пространства — это поможет отправиться к другим звёздам
17:30 08.12.2021 |
По данным источников, бывший аэрокосмический инженер NASA Гарольд Г. «Сонни» Уайт (Harold G. White) случайно сделал открытие, которое стало первым в мире экспериментальным подтверждением реальности так называемого варп-пузыря или пузыря Алькубьерре. Статья об исследовании была опубликована 31 июля этого года в рецензируемом европейском журнале European Physical Journal. Это может открыть человечеству дорогу к звёздам.
Гарольд Уайт является энтузиастом варп-двигателей и по контракту с DARPA работает над рядом перспективных проектов, параллельно развивая собственную некоммерческую организацию Limitless Space Institute (LSI). Сочетание его собственных исследований, работ LSI и выполнение одной из программ по контракту с DARPA позволило сделать удивительное открытие - увидеть рождение варп-пузыря там, где другой учёный не обратил бы на это явление внимания.
Для DARPA Гарольд Уайт проводит исследование эффекта Казимира для различных геометрических структур. Этот эффект интересен тем, что на микроуровне позволяет проявляться определённым квантовым явлениям в виде взаимного притяжения двух объектов под действием свободно рождающихся и исчезающих частиц в вакууме. В макромире подобный эффект можно наблюдать в зарождении и росте островов мусора в океане. Для DARPA учёный исследовал явление для разной геометрии поверхностей объектов.
Во время анализа распределения энергии для одной из конфигураций оказалось, что распределение энергии соответствует выкладкам физика-теоретика Мигеля Алькубьерре о возможности существования варп-пузыря, а это путь к рукотворному искривлению пространства и движению со скоростью выше скорости света. Гарольд Уайт сразу понял, на что наткнулся и ещё сильнее укрепился в мысли, что варп-двигатели для звездолётов когда-нибудь обязательно станут реальностью.
В рецензии на статью в издании European Physical Journal сказано следующее: «При проведении анализа в рамках проекта, финансируемого DARPA, для оценки возможной структуры плотности энергии, присутствующей в полости Казимира, как предсказывает модель динамического вакуума, была обнаружена микро/наномасштабная структура, которая предсказывает отрицательное распределение плотности энергии, близко соответствующее требованиям метрики Алькубьерре».
Для закрепления результатов открытия Гарольд Уайт предлагает провести эксперимент с цилиндром диаметром 4 мкм со сферой диаметром 1 мкм внутри него в центре. Изучение трёхмерного распределения плотности энергии внутри и вокруг этих объектов позволит подтвердить его открытие или опровергнуть его. Самому Гарольду DARPA платит за другое, и он не будет ставить эксперимент за бюджетные средства. Эта дорога открыта для всех желающих войти в историю.
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