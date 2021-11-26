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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Ужасающая мутация». Чем опасен новый вариант коронавируса B.1.1.529 и как быстро он распространится по миру?

17:38 26.11.2021 |

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Ученые по всему миру, ВОЗ и правительства разных стран обеспокоены появлением нового варианта коронавируса. До недавнего времени случаи заражения им были зафиксированы только в одной провинции ЮАР, но в последние сутки еще по одному заболевшему выявлено в Гонконге и в Израиле. Специалисты опасаются скорого распространения нового варианта по всему миру.

В настоящий момент зафиксировано 77 случаев заболевания новым вариантом коронавируса в южноафриканской провинции Гаутенг и четыре - в Ботсване.

Случай в Гонконге напрямую связывают с прилетом инфицированного из ЮАР. О возможных причинах заболевания в Израиле пока не сообщается.

Однако южноафриканские ученые, на основании проводимых ими исследований, результаты которых пока не опубликованы, говорят, что новый вариант, скорее всего, уже присутствует практически на всей территории ЮАР.

Великобритания уже отменила авиасообщение с шестью африканскими странами - ЮАР, Ботсваной, Намибией, Лесото, Зимбабве и Эсватини. О запрете на полеты из большинства африканских стран заявил в пятницу и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

ВОЗ проводит в пятницу экстренное совещание, посвященное новой опасности, на котором варианту, скорее всего, будет присвоено греческое название - по аналогии с Альфа, Бета и Дельта. В настоящий момент новый вариант называют B.1.1.529.

По словам ученых, количество мутаций нового варианта ужасает. Ни один из прежних вариантов коронавируса не мутировал так интенсивно.

Самый главный вопрос сейчас - насколько быстро B.1.1.529 может распространяться.

Что известно о новом варианте?

По словам ученых, он сильно отличается от всех предыдущих.

"Этот вариант удивил нас. Он совершил большой эволюционный скачок и прошел около 50 мутаций", - сказал на брифинге для журналистов профессор Тулио де Оливейра, глава южноафриканского Центра эпидемиологического реагирования.

Порядка 30 из 50 мутаций коснулись так называемого спайк-протеина - шипов на оболочке вируса, напоминающих по очертаниям солнечную корону, с помощью которых вирус проникает в клетки человека.

Это самая тревожная особенность нового варианта, говорят ученые, так как большая часть вакцин работает как раз на нейтрализацию этих шипов.

Другая часть вируса, которая вступает в контакт с организмом после того, как спайк-протеин проложил ему дорогу в клетку, мутировала в новом варианте 10 раз. Для сравнения - в варианте Дельта этот сегмент вируса совершил две мутации.

По мнению ученых, уровень мутаций мог быть спровоцирован в организме одного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог побороть вирус.

Чем может быть опасен B.1.1.529?

Хотя интенсивная мутация не обязательно опасна для человека, говорят специалисты, в данном случае важно понимать, что сейчас мы имеем дело с вирусом, радикально отличающимся от того, который появился в Ухане и привел к пандемии.

Это значит, что созданные на данный момент вакцины могут оказаться недостаточно эффективными против B.1.1.529.

В частности, некоторые мутации приводят к тому, что антитела в организме человека не могут с прежней легкостью распознавать вирус.

А мутация, известная как N501Y, делает вирус более заразным, и с каждым новым подобным преобразованием увеличиваются масштабы распространения инфекции.

Именно этого - более широких возможностей вируса к распространению - и опасаются сейчас ученые. Кроме того, новый вариант, судя по всему, научился обходить некоторые маханизмы иммунной системы человека, которые еще недавно довольно легко распознавали вирус.

Пока неясно, как поведет себя новый вариант коронавируса в странах с высоким процентом вакцинации.

Неясно также, насколько более легко или тяжело протекает заболевание, вызванное новым вариантом, по сравнению с заражением Дельтой.

Пока идут лабораторные исследования, ВОЗ призывает страны усилить меры эпидемиологической безопасности и регулярно предоставлять статистику, касающуюся распространения B.1.1.529.

 

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