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АНАЛИТИКА

Можно ли заразиться коронавирусом на свежем воздухе? Что говорят ученые

15:46 09.03.2021 |

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Вероятность заразиться коронавирусом на улице существенно ниже, чем в закрытых помещениях - не важно, идет ли речь об изначальной разновидности SARS-CoV-2 или о его мутировавших вариантах. Ведь решающую роль при передаче инфекции играют так называемые аэрозоли - мелкие частички жидкости, выделяемые больным при дыхании. На свежем воздухе они быстрее перестают быть опасными, указывают эксперты.

"Это связано с активной циркуляцией воздуха, благодаря которой аэрозоли перестают быть концентрированными", - объясняет в интервью DW Нико Муттерс (Nico Mutters) - глава Института гигиены и общественного здравоохранения в университетской клинике Бонна. С ним согласна Биргит Венер (Birgit Wehner), изучающая свойства аэрозолей в Научно-исследовательском институте тропосферы имени Лейбница. По словам ученой, оказавшиеся в воздухе вместе с дыханием капельки жидкости вне закрытых помещений быстрее высыхают и теряют насыщенность.

Можно ли заразиться коронавирусом на улице?

Тем не менее, как следует из программного документа Общества исследования аэрозолей, который подписала и Венер, заражение коронавирусом на улице полностью исключить нельзя. Оно возможно, когда речь идет о большом скоплении людей на ограниченной площади.

Так что социальную дистанцию в полтора метра необходимо соблюдать и на свежем воздухе. "Если этого не делать, а общаться друг с другом лицом лицом к лицу и при этом громко говорить, петь или кричать, то можно заразить своего собеседника не воздушным, а капельным путем, как если бы вы на него плюнули", - указывает вирусолог Александер Кекуле (Alexander Kekulé) в интервью DW.

Кекуле не раз критиковал в немецких СМИ антикризисную политику правительства ФРГ. По мнению эксперта, людям нужно научиться жить с коронавирусом, отказавшись от слишком жестких ограничений.

Нужно ли на улице соблюдать дистанцию?

С точки зрения вирусолога, социальную дистанцию стоит соблюдать и ради того, чтобы защититься от мутаций коронавируса. "Мутировавший вирус не "перелетает" на более длинные расстояния, это важно помнить", - говорит Кекуле. Тот факт, что новые варианты SARS-CoV-2 более заразные, чем его известная ранее разновидность, при соблюдении мер предосторожности особой роли не играет, добавляет он.

Вывод такой:от объятий и поцелуев стоит воздержаться. А вот при обычных встречах, когда, например, ты просто проходишь мимо другого человека, опасности заражения практически не возникает, объясняет эксперт. Согласно одному из китайских исследований, лишь один случай заражения из 7324 изученных произошел на свежем воздухе. Институт имени Роберта Коха в Германии также пишет на своем сайте, что передача инфекции вне закрытых помещений происходит весьма редко.

Какую роль в распространении вируса играет ветер?

В соцсетях все чаще публикуют фото, на которых люди сидят группами на лужайке.

Может ли получиться так, что из-за ветра аэрозоли, выдыхаемые в одной компании, донесет до участников пикника по соседству? По словам эксперта по аэрозолям Биргит Венер, волноваться не стоит. Вероятность, что ветер донесет до другой группы отдыхающих аэрозоли в достаточной для заражения концентрации, практически нулевая, считает она.

С Венер согласен исследователь аэрозолей, физик Герхард Шойх (Gerhard Scheuch). "Чем ветреннее погода, тем больше разносится по округе облако из аэрозолей, которые производит человек", - поясняет он. При этом, поскольку температура человеческого тела, как правило, выше температуры воздуха, облако аэрозолей просто поднимается вверх, улетучиваясь, указывает ученый.

Опасность заражения выше, когда холодно?

Окончательного ответа на этот вопрос ученые пока не дали. Американские исследователи изучили особенности заражений в районах Китая с теплым, холодным, сухим и влажным климатом и не обнаружили никакой связи между климатическими условиями и частотой передачи инфекции.

В то же время австрийские ученые пришли к выводу, что лучи ультрафиолета уничтожают вирус. При этом авторы исследования подчеркивают, что на передачу вируса от человека к человеку наличие ультрафиолета в воздухе, скорее всего, никак не влияет: ведь для заражения достаточно всего нескольких минут.

Что касается опрошенных DW экспертов, то в этом вопросе их мнения разделились. По словам главы Института гигиены и общественного здравоохранения в университетской клинике Бонна Нико Муттерса, сказать, что в теплое время года вероятность заразиться коронавирусом на улице ниже, чем в холодные месяцы, нельзя. Он обращает внимание на то, что отражающиеся от снега ультрафиолетовые лучи бывают еще сильнее, чем те, что рассеяны в воздухе в обычный летний день. "Так что однозначно сказать, что высокие или низкие температуры имеют решающее значение для заражения коронавирусом, нельзя", - резюмирует эксперт, добавляя, что инфицирования происходят по всему миру - как в теплых, так и в холодных регионах.

С этим не согласен вирусолог Александер Кекуле. Он подчеркивает, что не все заражения в теплых регионах происходили на свежем воздухе. "А ведь именно в жарких странах люди особенно любят находиться в помещениях, где работают вентиляторы и кондиционеры", - указывает он.

Могут ли спортсмены быть разносчиками коронавируса?

При встрече со спортсменами, которые глубоко и активно дышат, достаточно просто соблюдать социальную дистанцию - и заражение коронавирусом на свежем воздухе вам не грозит, успокаивают эксперты.

То же касается и ситуации, когда спортсмен лишь пробежал мимо вас. "Во время занятия спортом нужно несколько минут находиться в непосредственной близости от другого человека, чтобы его заразить", - отмечает Герхард Шойх. Именно поэтому даже контактные виды спорта, например, футбол или баскетбол, когда ими занимаются на открытой площадке, с точки зрения исследователя аэрозолей, опасности не представляют.

Иначе обстоит дело с совместными кабинками для переодевания и туалетами. Тут необходимо соблюдать повышенную осторожность и чаще их проветривать, рекомендуют эксперты.

Курильщики и коронавирус

На сегодняшний день не существует исследований, которые изучали бы влияние пассивного курения на распространение инфекций. В прошлом году большой резонанс вызвал изданный правительством Испании запрет курить в общественных местах на свежем воздухе. Это ограничение, однако, распространялось только на те площадки, где невозможно было соблюдать социальную дистанцию в два метра.

По словам специалиста по аэрозолям Шойха, при условии соблюдения социальной дистанции курильщики, с точки зрения распространения коронавируса, не опаснее некурящих. "Во время курения наружу не попадает больше вируса, чем при других условиях", - говорит он. С этим согласен медицинский эксперт Муттерс, который подчеркивает, что сами по себе курильщики не являются потенциально более заразными носителями вируса.

Стоит ли надевать маску на улице?

На улице носить маску рекомендуется, находясь в толпе, и тогда, когда соблюдать социальную дистанцию по отношению к другим людям невозможно. "Когда ждешь автобуса на остановке или стоишь в очереди и чувствуешь себя некомфортно, маска, конечно, не повредит", - резюмирует Биргит Венер (Birgit Wehner) из Научно-исследовательского института тропосферы имени Лейбница.
По материалам: Deutsche Welle
 

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