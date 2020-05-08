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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?

09:33 08.05.2020 |

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Выдержки из доклада разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, были опубликованы австралийской газетой The Daily Telegraph в начале мая. Предметом расследования международных спецслужб стал, как написала газета, новый вирус летучей мыши, который изучали в лаборатории в китайском Ухане.

С момента ее публикации количество сообщений о "вирусе, искусственно созданном в уханьской лаборатории", резко возросло. Утверждается, в частности, что мировое сообщество утратило драгоценное время для борьбы с SARS-CoV-2 - якобы из-за того, что Китай скрывал информацию о нем. С подобными обвинениями в адрес Пекина выступили не только президент США Дональд Трамп, но и немецкие таблоиды. Так неужели разразился новый грандиозный скандал?

Что говорилось в заявлениях американской разведки?

Начнем по порядку: нет ни малейших доказательств того, что коронавирус был создан искусственно или распространен по чьему-то злому умыслу. Подобные бредовые идеи схожи с теми, которые используют сторонники теорий заговора, утверждающие, что именно так разошелся по миру в 1980-х годах вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) .

Но в заявлениях Управления Национальной разведки США (ODNI), в подчинении которой находятся все 17 американских спецслужб, не раз ясно говорилось: как и у большинства ученых, у спецслужб США нет оснований полагать, что вирус, вызывающий атипичную пневмонию COVID-19, был создан человеком или генетически модифицирован. В то же время американские разведслужбы продолжают выяснять, "могла ли вспышка произойти вследствие контакта с инфицированным животным или в результате несчастного случая в одной из лабораторий Уханя", подчеркивается в заявлении для прессы.

Это заявление, распространенное 30 апреля послом США в Берлине и временно исполняющим обязанности директора Национальной разведки США Ричардом Гренеллом, которому, к слову, не свойственна чрезмерная дипломатичность, стало сенсационным исключением из правила американских спецслужб не комментировать текущие события.

Исследования с коронавирусами в Китае не были секретными

Спустя всего несколько дней после официального заявления Греннелла, в австралийской Saturday Telegraph появилась публикация, в которой со ссылкой на доклад тамошней спецслужбы ASIS говорилось, что разведка Австралии также не нашла никаких доказательств техногенной природы пандемии коронавируса.

Одним из наиболее интересных аспектов доклада австралийской спецслужбы стала справочная информация об исследованиях с коронавирусами летучих мышей, которыми уже 15 лет занимается группа китайских ученых под руководством доктора Ши Чжэнли, директора Центра инфекционных заболеваний Уханьского института вирусологии Китайской Академии наук.

Из существующих 5 тыс. видов вирусов доктор Ши изучила не менее пятидесяти образцов. Однако это исследование никоим образом не было китайским секретным проектом. Ученые сотрудничали, к примеру, с лабораторией здоровья животных при Австралийском объединении научно-промышленных и прикладных исследований (CSIRO). Сама доктор Ши и ее коллега Пэн Чжоу провели там несколько лет. Другим партнером был Университет Северной Каролины из США.

Цель исследования состояла в том, чтобы изолировать вирусы, встречающиеся у летучих мышей, и проанализировать возможность их передачи человеку. В ноябре 2015 года, почти за четыре года до начала нынешней пандемии, в ходе исследования, проведенного доктором Ши Чжэнли совместно с Университетом Северной Каролины, был сделан вывод о том, что вирусы, генетически схожие с вирусом SARS, могут передаваться непосредственно от летучих мышей человеку и не поддаются лечению.

А в марте 2019 года доктор Ши и ее команда опубликовали в медицинском журнале Viruses обзор под названием "Коронавирусы летучих мышей в Китае". В нем говорилось дословно следующее: "Высока вероятность того, что в будущем болезни, подобные атипичной пневмонии (SARS) или ближневосточному респираторному синдрому (MERS), будут вызываться коронавирусами летучих мышей, и существует повышенная вероятность того, что это произойдет в Китае".

Спецслужбы опровергают теорию об искусственном происхождении коронавируса

Ученые также особо подчеркивали высокий риск своих исследований в том случае, если в результате несчастного случая произойдет утечка вирусов. Одним из факторов риска были названы стандарты безопасности в лабораториях. В этой связи всплывают сообщения американских дипломатов в Китае, которые в декабре 2019 года сообщили о неподтвержденных недостатках системы безопасности в лаборатории в Ухане.
Таким образом, австралийская разведка отвергает все спекуляции и обвинения в том, что вирус был искусственно создан в лаборатории. И поэтому позиция властей Австралии заключается в том, что SARS-CoV-2 с 95-процентной вероятностью зародился на рынке в Ухане. Тем не менее сохраняется небольшая - 5-процентная - вероятность того, что вирус мог случайно "вырваться на волю" из лаборатории.

С этими выводами, о которых также говорится в заявлении спецслужб США, не согласна администрация Дональда Трампа. Американский президент многократно заявлял о наличии у него доказательств утечки вируса из лаборатории в Ухане. Госсекретарь США и бывший глава ЦРУ Майк Помпео еще 3 мая в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что имеются "серьезные основания полагать, что кризис начался в уханьской лаборатории".

Правда, уже спустя несколько дней он признал, что вопрос о происхождении коронавируса SARS-CoV-2 остается невыясненным, и добавил, что "полной уверенности в том, что это началось в лаборатории или где-то еще, у нас нет". Со схожим заявлением выступил 5 мая и глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли.

Пекин стремился скрыть вспышку заболевания

В докладе австралийских спецслужб есть еще один важный момент. В 15-страничном отчете ASIS описывается, как Китай намеренно утаивал или уничтожал доказательства начала вспышки коронавируса в декабре, не предоставлял его живые образцы международному научному сообществу и заставлял замолчать или "исчезнуть" говоривших об этом врачей.

Самым тревожным стал случай Хуан Яньлин - сотрудницы лаборатории Уханьского института вирусологии. Китайские СМИ писали о том, что именно она могла стать "нулевым пациентом", с которого началось распространение коронавируса. Затем появилось сообщение о ее исчезновении, с сайта института были удалены ее фотография и сведения о ней, и с тех пор о женщине нет никакой информации, что только подогревает появление различных догадок.

В январе в Ухане, как сообщалось, начались аресты врачей, говоривших о появлении нового вирусного заболевания, - их обвинили в "распространении слухов". Помимо этого отмечалось, что китайские власти ввели цензуру поиска новостей о вирусе в интернете, заблокировав в поисковых системах такие словосочетания как "вариант атипичной пневмонии", "рынок морепродуктов в Ухане" и "уханьская неизвестная пневмония".

Однако самое серьезное обвинение в адрес китайских властей заключается в том, что они еще в декабре знали о возможности передачи вируса от человека к человеку, но сначала отрицали это. И только 20 января 2020 года уведомили ВОЗ о вспышке новой инфекции.

Перекладывать ответственность лишь на Китай несправедливо

Но, несмотря на все это, доклады спецслужб США и Австралии позволяют прийти еще к одному выводу: перекладывать ответственность за масштабы распространения пандемии исключительно на Китай было бы несправедливо. Ведь результаты научных исследований с коронавирусами и их опасность известны международному сообществу уже много лет. Во многих странах проходили и учения по борьбе со стихийными бедствиями, вызванными подобными сценариями.

В Германии, к примеру, Федеральное управление по защите населения и чрезвычайным ситуациям еще в 2012 году провело стресс-тест "Анализ рисков в области гражданской обороны", смоделировав вспышку пандемии неизвестного вируса. Результат оказался неутешительным: недостаточная подготовка, отсутствие надлежащего потенциала и материалов, а также планов по сдерживанию.

Что же касается реальной вспышки эпидемии в Китае, то даже в конце января ни одно правительство - ни в Европе, ни в Америке - не приняло в связи этим серьезных мер. Лишь когда вспыхнувшая в Италии эпидемия продемонстрировала смертоносную опасность коронавируса, стали предприниматься лихорадочные действия, иногда - с почасовыми интервалами. Так что весьма сомнительно, что если бы Китай в декабре 2019 года выбрал другую информационную политику, и мировое сообщество, возможно, выиграло бы время, узнав об эпидемии месяцем раньше, оно бы отреагировало по-другому.
По материалам: Deutsche Welle
 

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