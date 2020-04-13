Защищают ли от коронавируса одноразовые перчатки?

В супермаркете, на рынке, в общественном транспорте все чаще можно увидеть людей в одноразовых перчатках. Но в большинстве аптек и магазинов их запасы уже давно закончились. Многие надеются, что перчатки помогут им защититься от коронавируса, ведь, по версии ряда ученых, им можно заразиться, в том числе, дотронувшись до поверхности, на которую попали капельки выделений чихающего или кашляющего больного. Так ли это на самом деле и действительно ли стоит носить перчатки для профилактики COVID-19?

Защита лишь на короткое время

Хотя врачи и весь медицинский персонал в своей работе обязательно использует одноразовые перчатки, они защищают руки лишь от грубых загрязнений - к примеру, крови и других биологических жидкостей. Защиту же от бактерий и вирусов перчатки обеспечивают лишь на очень короткое время.

Все дело в том, что перчатки изготовлены из пористого материала. Поэтому чем дольше вы их носите, тем легче патогенные микроорганизмы могут проникнуть внутрь. Это одна из причин, по которой врачи после использования одноразовых перчаток тщательно моют и дезинфицируют руки.

Обманчивое ощущение стерильности

Одноразовые перчатки из винила, латекса или нитрила создают ощущение стерильности, однако это впечатление крайне обманчиво. В то время как многие люди, надев перчатки, более тщательно следят за тем, чтобы не дотрагиваться до лица, они все равно довольно часто это ненароком делают.

Более того, врачи предупреждают, что ношение перчаток может даже увеличить риск заражения. В одноразовых перчатках кожа начинает очень быстро потеть. А теплый и влажный климат - идеальная среда для бактерий и вирусов всех видов.

Немецкий врач-терапевт Марк Ханефельд (Marc Hanefeld) в Twitter и Facebook призывает население перестать носить медицинские перчатки в быту. "В теплой и влажной среде под перчаткой бактерии охотно размножаются. Самое позднее после снятия перчаток у вас на руках образуется настоящая клоака, с чем вас и поздравляю", - написал Ханефельд.

В перчатках легче заразиться вирусом?

Похожего мнения придерживается и пульмонолог Йенс Мэтью (Jens Mathews). В интервью немецкой медиакомпании SWR он заявил, что перчатки не только не защищают от заражения коронавирусом, но даже могут этому способствовать. "За очень короткое время одноразовая перчатка собирает на своей поверхности гораздо больше бактерий, чем недавно вымытая рука", - поясняет врач.

Глава Австрийского общества по инфекционному контролю (ÖGKH) Оян Ассадиан уже на протяжении многих лет предостерегает людей от нецелесообразного использования медицинских перчаток.

"Я бы вообще не рекомендовал людям без знаний в области медицины носить одноразовые перчатки в быту. Требуются определенные знания и тренировка, чтобы при снятии одноразовых перчаток приставшие к ним микроорганизмы там и оставались, а не оказывались бы потом на руках, запястьях или рукавах верхней одежды", - объясняет инфекционист в интервью онлайн-журналу pflegen-online.de

Поэтому, если вы хотите защитить от коронавируса себя и своих близких, нужно придерживаться традиционных профилактических мер - тщательно мыть руки с мылом и по возможности воздерживаться от посещения общественных мест. А надевать одноразовые перчатки при походе в магазин уж точно не стоит.