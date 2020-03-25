Финансовые новости
- |
- 25.03.20
- |
- 14:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Может ли коронавирус привести к долгосрочным проблемам со здоровьем?
09:51 25.03.2020 |
Статистика обнадеживает: по состоянию на вторник, 24 марта, более 100 000 заболевших коронавирусом COVID-19 во всем мире уже выздоровели. Большинство этих людей перенесли заболевание в легкой или средней форме, а в более серьезных случаях пациентам была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Выздоровевшие с облегчением описывают, как им удалось пережить этот непростой период - лечение симптомов, ужасающую неопределенность и изнурительный карантин. Они радуются тому, что переболев коронавирусом, выработали к этому заболеванию иммунитет. Впрочем, полной информации о том, как люди чувствуют себя после выздоровления, пока нет.
Возможные последствия COVID-19 - снижение функции легких и одышка
В течение ближайших месяцев станет понятно, может ли коронавирусная инфекция привести к долгосрочным последствиям для здоровья. Возбудитель инфекции SARS-CoV-2, в первую очередь, поражает нижние дыхательные пути, поэтому люди, которые переносят вирус в средней или тяжелой форме, в основном страдают от сухого кашля, удушья или пневмонии.
При этом не исключено, что проблемы со здоровьем могут сохраниться и после выздоровления. Китайские врачи констатировали у отдельных пациентов, переболевших COVID-19, ослабление функции легких и постоянную одышку. "У некоторых выздоровевших пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30 процентов. Они задыхаются при быстрой ходьбе", - сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет в Гонконге Оуэн Цзэн.
У ряда пациентов во время компьютерной томографии было обнаружено затемнение в легких, что может свидетельствовать об их повреждении. Ранее аналогичные последствия болезни наблюдались во время исследований в Ухане в начале февраля. В рамках одного из исследований, проведенных в больнице при Уханьском университете, было проанализированы 140 снимков легких пациентов: во всех случаях было выявлено затемнение.
Подозрение на легочный фиброз
Всеобъемлющие выводы, впрочем, делать пока преждевременно: на данный момент проанализировано слишком мало данных. Дальнейшие исследования должны показать, способствует ли коронавирусная инфекция развитию фиброза легких - патологического процесса, при котором в стенках альвеол (легочных пузырьков) происходит разрастание соединительных тканей.
Из-за этого пациент испытывает хроническую нехватку кислорода, у него развивается учащенное дыхание, одышка и сухой рефлекторный кашель. Это отрицательно сказывается, в том числе, и на работоспособности человека: ему становится трудно выполнять даже простые повседневные дела.
Фиброз легких не лечится, поскольку подвергшиеся изменениям легочные ткани больше не восстанавливаются. Однако при своевременном диагнозе развитие заболевания можно затормозить или даже остановить.
Вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу?
Большинство экспертов убеждены в том, что люди, переболевшие COVID-19, вырабатывают к этому заболеванию иммунитет. Это в равной степени относится и к тем, у кого болезнь протекала в легкой форме - с незначительными симптомами или даже без них. Иммунная система человека даже в этом случае реагирует на вирус и вырабатывает соответствующие антитела. Поэтому повторное заражение коронавирусом людей, которые им уже переболели, крайне маловероятно.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коронавирус в Одессе. Кто множит на ноль губернатора Куцого и чем это полезно Труханову
|Кредитные каникулы получит не весь украинский бизнес
|Стоимость съемного жилья в Киеве может упасть на 40%
|Коронавирус косит Раду: Почему Зеленский заставил депутатов собраться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Игровая графика уровня настольных ПК на смартфонах? Crytek готова выпустить мобильную версию движка CryEngine
|Может ли коронавирус привести к долгосрочным проблемам со здоровьем?
|Из-за коронавируса ключи покупателям Geely начали доставлять дроны
|Microsoft оставит Windows 10 без обновлений из-за коронавируса
|Аппаратной основой облачного игрового сервиса Microsoft xCloud вскоре станут консоли Xbox Series X
|Redmi K30 Pro: мощный смартфон с квадрокамерой и чипом Snapdragon 865
Это интересно
|Aston Martin выпустит ещё несколько кроссоверов
|OneWeb запустила с Байконура десятки спутников. Они обеспечат доступ к интернету
|Появилось первое изображение нового логотипа Nissan
|Доказано исследованием: водителю безопаснее курить марихуану, чем пользоваться Android Auto и Apple CarPlay
|Intel представила самый мощный нейроморфный процессор
|Мошенники распространяют фишинговые письма от имени директора ВОЗ
|США успешно испытали гиперзвуковую ракету