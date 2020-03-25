Может ли коронавирус привести к долгосрочным проблемам со здоровьем?

Статистика обнадеживает: по состоянию на вторник, 24 марта, более 100 000 заболевших коронавирусом COVID-19 во всем мире уже выздоровели. Большинство этих людей перенесли заболевание в легкой или средней форме, а в более серьезных случаях пациентам была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Выздоровевшие с облегчением описывают, как им удалось пережить этот непростой период - лечение симптомов, ужасающую неопределенность и изнурительный карантин. Они радуются тому, что переболев коронавирусом, выработали к этому заболеванию иммунитет. Впрочем, полной информации о том, как люди чувствуют себя после выздоровления, пока нет.

Возможные последствия COVID-19 - снижение функции легких и одышка

В течение ближайших месяцев станет понятно, может ли коронавирусная инфекция привести к долгосрочным последствиям для здоровья. Возбудитель инфекции SARS-CoV-2, в первую очередь, поражает нижние дыхательные пути, поэтому люди, которые переносят вирус в средней или тяжелой форме, в основном страдают от сухого кашля, удушья или пневмонии.

При этом не исключено, что проблемы со здоровьем могут сохраниться и после выздоровления. Китайские врачи констатировали у отдельных пациентов, переболевших COVID-19, ослабление функции легких и постоянную одышку. "У некоторых выздоровевших пациентов может наблюдаться снижение функции легких на 20-30 процентов. Они задыхаются при быстрой ходьбе", - сообщил глава центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет в Гонконге Оуэн Цзэн.

У ряда пациентов во время компьютерной томографии было обнаружено затемнение в легких, что может свидетельствовать об их повреждении. Ранее аналогичные последствия болезни наблюдались во время исследований в Ухане в начале февраля. В рамках одного из исследований, проведенных в больнице при Уханьском университете, было проанализированы 140 снимков легких пациентов: во всех случаях было выявлено затемнение.

Подозрение на легочный фиброз

Всеобъемлющие выводы, впрочем, делать пока преждевременно: на данный момент проанализировано слишком мало данных. Дальнейшие исследования должны показать, способствует ли коронавирусная инфекция развитию фиброза легких - патологического процесса, при котором в стенках альвеол (легочных пузырьков) происходит разрастание соединительных тканей.

Из-за этого пациент испытывает хроническую нехватку кислорода, у него развивается учащенное дыхание, одышка и сухой рефлекторный кашель. Это отрицательно сказывается, в том числе, и на работоспособности человека: ему становится трудно выполнять даже простые повседневные дела.

Фиброз легких не лечится, поскольку подвергшиеся изменениям легочные ткани больше не восстанавливаются. Однако при своевременном диагнозе развитие заболевания можно затормозить или даже остановить.

Вырабатывается ли иммунитет к коронавирусу?

Большинство экспертов убеждены в том, что люди, переболевшие COVID-19, вырабатывают к этому заболеванию иммунитет. Это в равной степени относится и к тем, у кого болезнь протекала в легкой форме - с незначительными симптомами или даже без них. Иммунная система человека даже в этом случае реагирует на вирус и вырабатывает соответствующие антитела. Поэтому повторное заражение коронавирусом людей, которые им уже переболели, крайне маловероятно.