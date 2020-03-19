Финансовые новости
- |
- 19.03.20
- |
- 01:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Независимая экспертиза без взяток: как тестируют товары и услуги в Германии
11:43 18.03.2020 |
Изучение матрасов - прибыльное дело. Очень прибыльное. Немецкий фонд Stiftung Warentest немецкого Общества защиты потребителей заработал в год почти 250 тысяч евро на продаже результатов своего исследования, в ходе которого независимые эксперты проверили 278 матрасов на предмет упругости, соответствия форме тела, комфорта и соотношения "цена - качество". Их главный вывод: самые дорогие матрасы - далеко не самые лучшие.
Исследование матрасов стало самой прибыльной публикацией фонда за год. Шутка ли: среднестатистический немец проводит по семь часов в сутки в горизонтальном положении. Так что покупка матраса - серьезная инвестиция, которая требует тщательной подготовки и анализа рынка. И в этом вопросе результаты исследования фонда - важное подспорье. Потому что Stiftung Warentest - непререкаемый авторитет в Германии в исследовании качества товаров и услуг, а значит, и защиты прав потребителей. Его оценка "отлично" считается лучшей рекламой на потребительском рынке. И многие компании, занимающие первые места в рейтингах фонда, не жалеют денег на то, чтобы использовать логотип Stiftung Warentest и надписи огромными буквами "GUT" или "SEHR GUT" на своих упаковках.
Независимость - основа доверия
В прошлом году фонд, центральный офис которого расположен в невзрачном здании в центре Западного Берлина, исследовал 132 категории товаров и 53 категории услуг, протестировав, в общей сложности, порядка 30 тысяч предметов. Причем товары для своих тестов он анонимно покупает сам, а не получает бесплатно от производителей. Оборот от продажи результатов исследований на сайте фонда составил 4,3 млн евро. В чем секрет такого успеха?
"В независимости", - говорит член правления Stiftung Warentest Хольгер Бракеман (Holger Brackemann), отвечающий за тестирование товаров. "Наша независимость - залог доверия потребителей". В своих журналах, например, фонд принципиально не публикует рекламу компаний, продукты которых тестирует. И одновременно с этим он независим от государства, хотя и основан в 1964 году по решению германского парламента.
Эта модель вполне окупает себя. Практически 90 процентов дохода фонда сегодня - поступления от продаж двух фирменных журналов с результатами тестов, целой линейки книг, а также от платного доступа к сайту с результатами исследований товаров и услуг. Но заработать себе репутацию независимого от большого бизнеса учреждения по изучению качества товаров было не так-то просто. Когда фонд был основан чуть более полувека назад, у него не было денег ни на маркетинг, ни на рекламу. И тогда руководство решило бесплатно раздать результаты первых тестов газетам. Так начал расти интерес к его работе, а с ним - и спрос на публикации. Тираж журналов фонда составляет сегодня порядка 410 тысяч экземпляров - цифра, которой могут позавидовать многие издательские дома. Спрос на качественную экспертную оценку товаров народного потребления в Германии стабильно высок.
Тестируем всё!
На немецком рынке нет категории продуктов, которые не прошли бы тесты фонда. "Мы тестируем практически все, на что тратят деньги немцы", - говорит Хольгер Бракеман. По его словам, особенно большой интерес потребителей вызывают результаты исследований товаров, которые относительно дороги и покупаются не каждый день. Например, телевизоров или стиральных машин. Кроме этого, с большим интересом публика встречает результаты тестирования вещей, качество которых трудно оценить с первого взгляда - например, тех же матрасов или пенсионных страховок, продаваемых банками.
Что самое оригинальное приходилось тестировать? Хольгер Бракеман задумывается и лишь после паузы с улыбкой отвечает: "Вегетарианский корм для кошек! Вот уж действительно странный продукт".
Основательность, с которой в Германии подходят к оценке качества продуктов, - отличительная черта страны. "По сравнению с нашими международными партнерами мы работаем особенно тщательно, - говорит Бракеман, - может, это действительно национальная черта?" По его словам, в успехе фонда огромную роль играет четко выраженное желание немецких потребителей получать самое высокое качество за потраченные деньги.
У фонда в этом отношении - безупречная репутация. Только в прошлом году он заработал 4,2 млн евро на продаже права использовать его логотип на упаковках товаров и в рекламе услуг компаний, занявших первые места в рейтингах.
Свобода и конкуренция
Со стороны может показаться, что Германия - этой рай для потребителей. Сильная конкуренция, прозрачность и эффективный антимонопольный надзор привели, например, к тому, что цены на продукты в немецких супермаркетах - самые низкие во всей Европе при очень достойном качестве. Производители продуктов ориентируются на результаты исследований Stiftung Warentest, и могут даже отказаться от услуг поставщиков, качество товаров которых признано "неудовлетворительным".
Другой важный фактор - свобода печати. "Работа нашего фонда была бы невозможной, не будь в Германии свободной прессы", - говорит Бракеман. Публикации фонда напрямую воздействуют на рынок, и компании могут потерять миллионы евро, если лишатся заказов. Но пытаться заблокировать публикацию результатов исследования через суд практически бесполезно.
А как же взятки? "Не предлагают. Я работаю в фонде 14 лет, и мне ни разу не предлагали деньги за определенные результаты теста, - говорит Бракеман. - Единственное, что иногда происходит, - компании просят протестировать их продукты за их же счет. Мы отказываем, поскольку не делаем исследования на заказ. И в этом отношении более чем за 50 лет существования фонда не было ни одного скандала".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Что получат Ахметов, Коломойский и китайцы от Зеленского за борьбу с коронавирусом
|Как «железный» Зеленский стал союзником коронавируса
|«Москитный флот»: Что за патрульные катера Mark VI получит Украина от США
|Система слежки за украинцами. С подачи СБУ интернет может подорожать на 50%
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Официально: PlayStation 5 слабее, чем Xbox Series X. Sony провела презентацию, но рассказала о консоли очень мало
|Представлены новые iPad Pro. Лидар, новая платформа и клавиатура Magic Keyboard с тачпадом
|Apple представила новый MacBook Air: существенно дешевле, с нормальной клавиатурой и более ёмкими SSD
|Google Pixel 4 XL, Samsung Galaxy S20 Ultra, iPhone 11 Pro Max и Sirin Finney назвали самыми безопасными смартфонами
|Преступник взламывал торговые автоматы для хищения лотерейных билетов
|Brabus показал улучшенные версии новых Mercedes-Benz GLE и GLS
Это интересно
|Экспериментальные препараты и плазмолечение. Как быстро мир справится с пандемией коронавируса
|Работников Минюста подозревают в завладении автомобилей со штрафплощадок
|Samsung создаёт 150-Мп датчик для камер смартфонов
|«Спиртовой» суперкар за 400 тысяч евро стал серийным
|Во Франции ввели штраф 30 тысяч евро за тюнинг электробайков
|Microsoft представила полные спецификации Xbox Series X
|Toyota подготовила замену 5,7-литровому мотору V8