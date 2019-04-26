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Ученые рассказали, когда компьютерные игры бывают очень полезны
11:45 26.04.2019 |
Нравится нам это или нет, но мир меняется. Детвора теперь не гоняет в мяч, как мы в нашем детстве, а проводит все время за компьютером.
Многие родители относятся к такому увлечению настороженно, считая видеоигры абсолютным злом, но у любой медали две стороны. И сейчас, когда первые "компьютерные дети" давно стали взрослыми, ученые рассказывают не только о вреде, но и о пользе компьютерных игр.
Почему компьютерные игры полезны
После ряда исследований, европейские эксперты пришли к выводу: среди детей, которые отлично учатся в школе, любителей компьютерных игр вдвое больше, чем среди тех, кто отстает в учебе. Кроме этого, у таких детей значительно меньше проблем с социализацией и общением со сверстниками.
Психологи объясняют этот феномен тем, что благодаря сюжетным компьютерным играм у детей повышается способность к концентрации, тренируется память, улучшаются когнитивные и социальные навыки. Также у подростка появляются мотивация для развития и стремление постоянно достигать нового уровня, которые незаметно проецируются и на реальную жизнь.
Вместе с тем, чтобы компьютерные игры не превратились в одержимость и не нанесли вред детскому здоровью, ученые рекомендуют ограничивать пребывание ребенка за монитором двумя часами в день.
Берегите детский позвоночник
Одно из серьезнейших опасений родителей, не навредит ли сидение за компьютером правильной осанке и здоровью спины? Этот момент действительно очень важен, поскольку во время игры тело подростка находится в постоянном напряжении, мышцы затекают и спазмируются, провоцируя проблемы с опорно-двигательным аппаратом, который в юношеском возрасте и без того испытывает серьезную нагрузку, связанную с быстрым ростом и развитием организма.
Чтобы минимизировать нагрузку на позвоночник, а заодно сделать своему чаду шикарный полезный подарок - приобретите удобное геймерское кресло.
"Регулируемый наклон спинки, высокие боковые части, округлые края, глубокая прошивка - отличительные особенности геймерских кресел. Кроме того, они изготавливаются с учетом анатомических особенностей человека, поэтому идеально подходят не только для заядлых игроманов, но и для тех, кто работает за компьютером", - объяснили эксперты интернет-магазина kupistul.ua.
Избегайте обезвоживания
Вторая причина, вызывающая постоянную тревогу родителей - пренебрежение подростком здорового сбалансированного питания, вызванное чрезмерным увлечением игрой. Проще говоря, сидя за компьютером, ребенок забывает не только есть, но и пить. Поэтому очень важно напоминать ему об этом. Если подросток не хочет отрываться от компьютера, предложите ему молочный зеленый чай, а спустя время стакан теплой воды с лимоном и обязательно проследите, чтобы он ее выпил.
"Вследствие обезвоживания уменьшается скорость обменных процессов в организме, снижается работоспособность, появляется чувство раздражительности, усталости. В свою очередь, молочный зеленый чай - кладезь витаминов, минералов и эфирных масел. Это природный антиоксидант, способствующий быстрой регенерации клеток, он укрепляет иммунитет и положительно влияет на органы и системы, в том числе кровеносную", - рассказывают специалисты интернет-магазина puershop.com.ua .
ВАЖНО: обязательно интересуйтесь, какие именно игры предпочитает ваш ребенок. Чтобы видеоигра не нанесла вред детской психике, в ней должны отсутствовать реалистичные сцены насилия, перестрелки, погони.
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