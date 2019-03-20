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5 фактов, которые перевернут ваши представления о кофе
18:04 20.03.2019 |
Кофе - любимый напиток миллионов людей во всем мире. Он помогает взбодриться, освежает разум и успокаивает после серьезных переживаний. Но действительно ли так хорошо мы его знаем, как думаем? Следующие 5 фактов о кофе заставят вас усомниться, что вы знаете о своей чашке кофе абсолютно все.
Хороший кофе собирают вручную
Несмотря на огромный технологический прогресс и автоматизацию практически всего, что можно автоматизировать, сбор кофе и сегодня продолжается преимущественно вручную. И этому есть несколько причин:
Эксперты интернет-магазина свежеобжаренного кофе Coffee Group, отмечают, что весь существующий сегодня кофе собирается в 50 странах, составляющих так называемый "кофейный пояс". Купить кофе в зернах можно только из этих стран, и вы, скорее всего, получите продукт, бережно собранный вручную.
Есть только 2 вида кофе - и все!
Сейчас в любой кофейной лавке или специализированном интернет-магазине всегда в наличии широчайший ассортимент всевозможного кофе, большая часть которого получена путем купажирования двух видов кофейных зерен:
Разница в сортах, прежде всего, вкусовая. Робуста более горький кофе, содержание в нем кофеина вдвое выше, чем в арабике. Робуста используется для приготовления растворимого и гранулированного кофе, расфасованного в банки и стики. Арабика же обладает мягким вкусом и отлично подходит для эспрессо, американо и других популярных напитков.
Самый дорогой кофе - из экскрементов
Еще один интересный факт связан с самой дорогой разновидностью кофе - Копи лювак. За 1 кг этого кофе ценители выкладывают от 750 до 1200 долларов. Он отличается горьким и насыщенным вкусом с нотками какао и табака. Производят такой кофе немного, 500-700 кг в год, поскольку добывают его из экскрементов животного пальмовой циветты, которая питается кофейными ягодами, оболочка которых переваривается в кишечнике животного, а семена, которые потом перемалывают, ферментируются и выводятся.
Кофе помогает похудеть
Польза кофе для организма доказана давно. Но только несколько десятилетий назад ученые смогли обосновать и подтвердить все гипотезы, связанные с употреблением кофе. Если обобщить все положительные стороны, получится такой небольшой список:
"Аренда кофемашины в офис, таким образом, поможет не только повысить эффективность работы персонала вашей фирмы, но и нивелирует негативные последствия сидячей офисной работы", - в свою очередь отметили в Coffee Group. Именно поэтому современный кофе аппарат должен быть в каждом офисе.
Кофе - это еще и еда
В странах "кофейного пояса", зерна кофе и остатки их оболочки используют как основу для приготовления хлеба, соусов и шоколада: исходный продукт измельчается в необходимой пропорции, смешивается с другими ингредиентами, подвергается термической обработке и в результате получается вкуснейшая выпечка, маринад или умопомрачительная подлива. Правда, при этом традиционный вкус кофе не сохраняется, вместо него сильнее чувствуются фруктовые и цитрусовые нотки, затмевающие так любимый всеми ценителями кофейный букет.
Итак, мы рассказали вам пять интересных особенностей кофе, которые позволят взглянуть на традиционный напиток под другим углом. Но скажем еще по секрету: у хорошего кофе гораздо больше особенностей и тайн. Чтобы найти свой идеальный кофе, важно самостоятельно перепробовать максимум различных образцов. Только так вы сможете определить, какой кофе действительно ваш. Удачного поиска!
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