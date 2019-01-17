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"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Кто такой Джон Богл и какое наследие он оставил миру?
16:51 17.01.2019 |
Американский предприниматель, известный инвестор, основатель и бывший генеральный директор крупнейшей в мире инвестиционной компании The Vanguard Group Джон Богл умер в возрасте 89 лет. Причиной стало онкологическое заболевание.
Однако проблемы со здоровьем, длившиеся многих лет (еще в 1961 г. бизнесмену сделали операцию по пересадке сердца), не помешали Боглу активно участвовать в корпоративном управлении и управлении фондами. Инвестор неоднократно спорил с руководителями Vanguard, что в итоге привело к тому, что Богл лишился большей части влияния в своей организации.
При этом Богл, которого многие называли Джеком, поддерживал дружеские отношения со многими коллегами, демонстрируя свою лояльность в книгах и публичных выступлениях. Некоторые назвали себя Bogleheads в его честь и распространяли в интернете сообщения о его благотворительности и инвестициях в фонды с низкой комиссией.
"Джек сделал больше для американских инвесторов в целом, чем любой другой человек, которого я знал", - заявил миллиардер Уоррен Баффетт.
В 2017 г. на ежегодном собрании Berkshire Hathaway (на нем также присутствовал Богл) Баффетт подсчитал, что, сделав недорогие индексные фонды настолько популярными для инвесторов, бизнесмен "положил десятки, десятки и десятки миллиардов долларов в их карманы".
Жизнь Богла во многих отношениях была противоположностью его великого конкурента в индустрии фондов Эдварда "Неда" Джонсона III, который унаследовал контроль над Fidelity Investments в Бостоне от своего отца и нанимал звездных активных менеджеров, таких как Питер Линч.
Vanguard, напротив, продвигал недорогие индексные фонды, продукты, чему стали подражать Fidelity и остальная часть отрасли.
"Он сделал себя центурионом для отдельного инвестора. У него была одна замечательная идея о снижении сборов, и он продолжал разбираться с этим", - сказал Чарльз Эллис, промышленный консультант и бывший директор фондов Vanguard.
Богл основал Vanguard в 1975 г. Компания была создана, основываясь на принципе управления инвестициями, пропорциональный состав которых аналогичен биржевому индексу. Согласно информации, опубликованной на сайте группы, на 30 сентября 2018 г. Vanguard распоряжалась активами на сумму около $5,3 трлн, переданными в управление более 20 млн инвесторов из около 170 стран мира.
Одним из приоритетных принципов Vanguard является низкая, в сравнении с конкурентами, стоимость услуг. Это стало причиной жестокой конкурентной борьбы в сфере управления активами. При этом Vanguard поднялась на второе место в этом сегменте.
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