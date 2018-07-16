Интересные факты о радио, о которых вы не знали

Несмотря на то, что всемирная паутина поглотила все медиа, и информация в любом формате доступна в интернете (включая радио), есть истинные радиолюбители, которые не представляют своей жизни без fm-волн в авто, дома, на даче, во время пробежек.

Если же вы приверженец современных технологий, и у вас дома завалялась старая радиотехника - км конденсаторы, транзисторы и пр. - не спешите ее выбрасывать. Есть компании, которые с удовольствием все это у вас купят Но в любом случае, наверняка вам будет интересно узнать некоторые факты из истории изобретения, которое свое время стало настоящим техническим переворотом!

Отец технического чуда и первые слова в эфире. Впервые по радио передали всего два слова. И звучали они так «Генрих Герц». Дело было в 1896 году и произнес их тот самый Попов, изобретатель радио. А первое Интернет-радио появилось почти через 100 лет после своего старшего брата в 1993г: «Internet Talk Radio». Первым ведущим его стал Карл Маламуд.

Бактерии и радиоволны: что общего? Оказывается, существует гипотеза о том, что бактерии способны генерировать радиоволны. Французский вирусолог Люк Монтанье, нобелевский лауреат, сделал такое предположение на основе множества опытов. Правда, коллеги не поддержали его, поскольку прямых доказательств не нашлось. Но активно занялись параллельными исследованиями на эту тему. Так, бостонские радиофизики обнаружили так называемое «радио бактерий». Дело в том, что ДНК этих микроорганизмов по строению напоминает не петлю, а кольцо, по которому может перемещаться электрон, передавая при этом электромагнитные кванты. Но доказательств того, что бактерии могут таким образом общаться, пока нет.

Язык шифровальщиков. Поскольку радио в XX использовалось для передачи секретной информации в том числе, американцы прибегли к помощи коренных жителей Америки в качестве радистов, индейцев. Представители редких племен с таким же редким языком стали просто находкой в военные времена, поскольку расшифровать их послания без знания этих диалектов просто было невозможно.

Что слушают Боги? Американцы пересказывают эту легенду десятилетиями. И действительно, выглядит довольно мистически. Как-то Джон Леннон заявил, что группа The Beatles по популярности может сравниться разве что с Богом. На что в знак протеста и возмущения техасская радиостанция Klue публично сожгла все имеющиеся у нее пластинки Битлов.А на следующий день здание редакции радио поразила молния, уничтожив все оборудование, а диктор потерял сознание.





Эйфелева башня, спасенная радио. Изначально это сооружение было воздвигнуто для участия в технической всемирной выставке 1889 г. И его собирались демонтировать через 20 лет. Но на ее вершине была установлена радиостанция, как на самой высокой точке Парижа в то время. И это помогло военному командованию во времена первой мировой. Затем стали транслировать и радиопередачи для населения. А главная достопримечательность Парижа осталась целой и невредимой.