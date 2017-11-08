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Реальность — рядом: как оторвать мальчишку от компьютера
19:00 07.11.2017 |
Если ваш ребенок каждую свободную минуту проводит у экрана компьютера или не выпускает из рук телефон, он вредит своему здоровью. Безусловно, время, проводимое за монитором, необходимо сокращать, но нудные нотации и запреты не приводят к нужному результату. Мы поможем вам найти более деликатный и эффективный подход к ребенку и заменить его виртуальные развлечения реальными.
Ребенок и гаджеты: плюсы и минусы
Безусловно, в увлеченности телефоном, планшетом, компьютером и другими девайсами можно найти преимущества. Во-первых, ребенок буквально с пеленок учится обращаться с современной техникой, работать с интернетом и т. д. Во-вторых, находит друзей по интересам. В-третьих, у его родителей появляется больше свободного времени на работу и выполнение домашних дел. В-четвертых, сидящий на диване с телефоном ребенок обычно находится под присмотром, то есть вам не нужно беспокоиться о том, что он может получить травму во дворе или связаться с неблагополучной компанией.
Однако дружба ребенка с гаджетами несет куда больше проблем. Прежде всего стоит отметить, что такой образ жизни приводит к резкому снижению физической активности, что крайне негативно сказывается на здоровье малыша. Нередки случаи, когда у детей развивается настоящая зависимость от компьютера, и они просиживают у экрана сутки напролет. Следствием этого, как правило, становятся недосыпание, нарушение режима сна и отдыха, появление серьезных проблем со зрением, формирование неправильной осанки.
Компьютерные игры постепенно вовлекают ребенка в различные виртуальные миры, не оставляя времени на реальность. Дефицит общения и социальной активности (в частности, со сверстниками) может стать причиной развития комплексов, нервозности, неуверенности в себе, а также отсутствия элементарных социальных навыков, которые будут крайне необходимы во взрослой жизни.
Не стоит забывать и о том, что ребенок, зависимый от компьютерных игр, зачастую не принимает активного участия в жизни семьи, никак не проявляет себя в творчестве, а также начинает испытывать проблемы с учебой.
Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что отлучать ребенка от гаджетов насовсем не стоит. В то же время компьютерные игры не должны занимать центральное место в его жизни. Хорошего, как говорится, понемногу.
Альтернатива компьютеру
Худшее, что вы можете сделать для того, чтобы оторвать ребенка от компьютера - начать скандалить, ругаться, отключать кабель питания и т. д. Подобное поведение не только не подействует, но и ухудшит взаимоотношения с вашим сыном или дочерью.
Поэтому предпочтите жестким методам воздействия более мягкие. Первым делом подумайте: что именно вы можете предложить ребенку вместо гаджета. Здесь есть несколько вариантов: в качестве альтернативы может выступать как игрушка, так и определенные виды досуга.
Так, педагоги-психологи советуют обратить внимание на совместное времяпровождение и общение. Подумайте, что нравится вашему малышу помимо компьютера, и сделайте это вместе. Например, испеките пиццу или сходите в парк всей семьей. Также привлекайте ребенка к домашним делам, например, помощи на кухне и по дому, делая это в игровой форме. Постарайтесь выяснить, к каким творческим занятиям лежит душа у вашего ребенка и поспособствуйте их развитию. Например, запишите его на танцы, купите музыкальный набор для рисования и лепки.
Чтобы ребенок больше времени проводил во дворе с друзьями, подарите ему футбольный мяч, велосипед или, например, бластер "Нерф". Это замечательное детское оружие, которое сделает малыша победителем всех дворовых сражений. Оно стреляет безопасными резиновыми стрелами и дартами на расстояние до 25 м. Особенность бластеров "Нерф"- яркий внешний вид и возможность дальнейшей модификации при помощи дополнительных модулей. Так, присоединяя к оружию фотомодуль, ребенок получит возможность вести фото- и видеозапись боев, балансировочный щит повысит точность стрельбы, а дополнительная обойма - вместимость магазина. Ваш сорванец точно не останется равнодушным!
Также заинтересовать ребенка могут правильно подобранные конструкторы. Например, детям до 12 лет подойдут тематические блочные конструкторы типа Lego, а подросткам - более сложные, винтовые модели.
Еще один вариант - настольные игры. «Монополия», «Фанты», «Колонизаторы», «Дженга», «Мафия» и даже обычные шахматы смогут надолго увлечь ребенка и его друзей. А в некоторые настольные игры можно играть всей семьей.
Ну и последний совет: рассказывая ребенку о вреде компьютерных игр, не читайте нудные нотации, а предлагайте конкретные примеры. Можете записаться на прием к терапевту или окулисту: специалист расскажет о влиянии гаджетов на здоровье малыша и сообщит, сколько времени допустимо уделять подобным развлечениям.
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