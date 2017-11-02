7 мифов о личных финансах

Когда в экономике страны нет стабильности, многие люди начинают задумываться о том, как сделать свои личные финансы более эффективными, как сэкономить и отложить "на черный день".

И все чаще люди стремятся читать как можно больше информации о личных финансах и об управлении ими.

Однако мы также часто сталкиваемся с различными мифами в этой области, как и во многих других.

Поэтому мы решили разобраться с теми мифами, которые могут изменить наше представление о личных финансах и даже навредить.

1. Сначала выплачивать крупные долги



Существует распространенный миф о том, что в приоритете должны быть выплаты по крупным долгам или кредитам.

Однако все не так просто. Если смотреть на ситуацию чисто с финансовой стороны, то самое разумное и логичное - выплачивать сначала по тем кредитам, по которым самая высокая процентная ставка. Иначе может случиться так, что вы в итоге будете должны все больше и больше.

Если смотреть на ситуацию с психологической точки зрения, то выплаты по небольшим долгам или кредитам могут быть очень мотивирующими для любого из нас.

Даже если в нашем бюджете исчезает небольшой долг, это подстегивает к тому, чтобы выплачивать как можно скорее все остальные долги.

Это очень мотивирует, поэтому выплаты небольших долгов могут быть приоритетнее.

Еще один важный момент: стоит посчитать и суммировать все свои небольшие кредиты и задолженности. Вероятно, выплаты по каждому из них в отдельности кажутся незначительными, но если суммировать выплаты по всем небольшим кредитам, но набегает приличная сумма.

Именно поэтому эксперты по финансовому планированию советуют обратить внимание на погашение небольших долгов в первую очередь.

2. Распоряжаться финансами отдельно от партнера



Один из самых важных моментов, которые стоит выяснить до свадьбы, это вопрос финансов. Каков финансовый статус вашего партнера? Есть ли у него долги? Инвестирует ли он? Сколько он смог накопить? Для многих пар подобные беседы становятся важными, прежде чем они решаться вести совместное хозяйство и совместный семейный бюджет.

Однако есть и такие пары, которые решают распоряжаться своими финансами по отдельности.

Да, в некоторых случаях это действительно разумное решение, особенно если ваш партнер в финансовых вопросах разбирается хуже, чем вы, или вообще не умеет распоряжаться деньгами.

Вне зависимости от того, какое решение будет принято каждой отдельно взятой парой, эксперты по финансам рекомендуют вести открытые, честные беседы на эту тему, в частности о финансовых привычках и целях.

Еще одна идея, которая может подойти для молодой семьи, - это идея о том, чтобы были личные средства у каждого из супругов, а также некий общий бюджет, в который каждый супруг вносит свою долю.

3. Арендовать лучше, чем покупать



Многие эксперты считают, что покупка собственного жилья - это более выгодное вложение денег, чем аренда, так как с точки зрения долгосрочной перспективы это приносит больше выгоды.

Однако не стоит думать, что если вы арендуете жилье, то вы выбрасываете деньги на ветер.

Если речь идет о молодых людях, то аренда жилья дает им большие преимущества, так как молодые люди легче меняют место жительства, они не привязаны к какому-то конкретному району или городу.

И в этом смысле аренда - это то, благодаря чему они становятся более мобильными.

Кроме того, в отличие от владельцев жилья, арендаторы не платят налог на имущество.

Эксперты предупреждают, что вне зависимости от того, арендуете вы или платите по ипотечному кредиту, важно, чтобы ежемесячный платеж был менее 30% вашего месячного дохода.

В этом случае такая трата будет финансово безопасной для вашего бюджета.

4. Накопление долгов - это плохо



Несомненно, никому не нравится иметь большие долги. Иногда люди настолько боятся брать кредиты или долги, что избегают любых ситуаций, когда такое может произойти.

Тем не менее не стоит совсем избегать кредитов.

Есть ситуации, при которых вы можете получить что-то действительно важное, если решитесь взять кредит.

Например, если речь идет о получении образования или о покупке жилья.

Подумайте не о том, что вам придется годами выплачивать кредит, а о том, как сделать кредит более выгодным.

Поищите информацию о кредитах в разных банках. Возможно, вам полагаются какие-то льготы при получении кредита.

Стоит оценить все возможности того, как сделать кредит наименее затратным.

В конце концов, долги и кредиты - это не настолько плохо, чтобы полностью избегать, тем более если они необходимы для покупки действительно значимых вещей.

5. Иметь много кредитных карт - плохо



Действительно, странно иметь кошелек, забитый кредитками.

Однако эксперты по финансовому планированию отмечают, что если вы регулярно платите по кредитам без просрочек, то такая ситуация может оказаться благоприятной.

Дело в том, что это повышает ваш кредитный рейтинг, а именно он учитывается при выдаче крупного кредита, например ипотечного. С помощью хорошего кредитного рейтинга вы можете снизить процентную ставку по ипотеке.

6. Тратить без бюджета - плохо



Несомненно, составление бюджета - это важный и очень полезный инструмент, который помогает контролировать свои траты.

Но это работает не для всех, и эксперты отмечают, что можно оставаться финансово ответственным и без составления бюджета.

Иногда люди начинают активно планировать свой бюджет, но через пару месяцев бросают это, так как начинают ненавидеть жесткие рамки, в которые сами себя загнали.

Это как с диетой или спортом: сначала мы полны энтузиазма, а потом идет срыв.

Если вы не любите жесткие рамки, то, вероятно, вам поможет простое отслеживание ваших трат за месяц. Это можно делать самому или с помощью различных приложений.

Это поможет избавить от чувства вины, если вы не будете четко следовать бюджету.

С другой стороны, это позволит отследить, какие траты были лишними и на чем можно было бы сэкономить в следующем месяце.

7. Инвестировать опасно



Многие боятся начать инвестировать, так как у них нет каких-либо специальных знаний, они не являются "профессиональными" инвесторами.

Однако инвестировать может каждый. Можно не быть гением или богачом, чтобы получить некую прибыль в долгосрочной перспективе.

Если вы будете вкладывать лишь небольшие деньги, то все равно у вас есть возможность получить проценты, пусть и немного увеличив свой ежемесячный доход.