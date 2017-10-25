Самые тяжелые кризисы на рынке в истории

30 лет назад, 19 октября 1987 г., произошло самое большое падение промышленного индекса Доу - Джонса за всю его историю - 22,6%. Этот день вошел в историю как "черный понедельник".

Это событие затронуло не только США, а быстро распространилось по всему миру. Так, фондовые биржи Австралии потеряли к концу октября 41,8%, Канады - 22,5%, Гонконга - 45,8%, Великобритании - 26,4%.

Катастрофе не предшествовали никакие важные новости или события, видимых причин для обвала не было.

Это событие поставило под сомнение многие важные предположения, лежащие в основе современной экономической науки: теорию рационального поведения человека, теорию рыночного равновесия и гипотезу эффективного рынка.

Ниже мы расскажем о самых сильных кризисах на рынках в истории.

Кризис начала XX века

Экономический кризис разразился в начале прошлого столетия и продолжался с 1900 по 1903 гг.

Это был так называемый кризис перепроизводства, вызванный резким экономическим подъемом в капиталистических странах.

В результате началось падение цен на энергетические ресурсы, многие предприниматели разорились, а в странах Европы и Америки огромными темпами росла безработица.

Выстоять смогли лишь крупные монополии и картели, поэтому после кризиса в развитых государствах усилились процессы монополизации производства.

"Черный четверг" и Великая депрессия

События Великой депрессии в США спровоцировали биржевые спекуляции ценными бумагами и растущее потребление со стороны населения. Только за короткий промежуток времени с 1928 по 1929 гг. стоимость ценных бумаг выросла на 40%, объемы торговли увеличились в 2,5 раза с 2 млн до 5 млн акций в день. Никого не смущали столь резкие темпы роста котировок, все рассчитывали на гигантские прибыли в будущем.

Образовавшийся пузырь лопнул 24 октября 1929 г., когда фондовый промышленный индекс Доу - Джонса понизился до значения 381,17. Неожиданное снижение породило панику на рынке, держатели акций начали избавляться от ранее приобретенных ценных бумаг. Только за 1 день было продано 12,9 млн акций, биржевой индекс упал еще на 11%. Этот день вошел в мировую историю как "черный четверг".

За "черным четвергом" наступила "черная пятница", затем последовали "черный понедельник" и "черный вторник". За этот короткий промежуток времени было продано около 30 млн ценных бумаг. Тысячи инвесторов разорились, их потери оценивались более чем в $30 млрд.

Темпы экономического роста США снизились на 31% за первые несколько лет Великой депрессии. Сильно пострадала промышленность и сельское хозяйство: цены на фермерскую продукцию упали на 53%, спад производства составил почти 50%.

Промышленное производство во время этого кризиса сократилось в Великобритании на 24%, в Германии - на 41%, во Франции - на 32%. Колоссальных размеров достигла безработица.

По официальным данным, в 1933 г. в 32-х развитых странах насчитывалось 30 млн безработных, в том числе в США - 14 млн.

Закрывались фирмы и заводы, лопались банки, миллионы безработных бродили в поисках работы. Кризис бушевал до 1933 г., а его последствия ощущались до конца 30-х гг.

Восстанавливаться от потрясений американская экономика начала лишь после прихода к власти президента Франклина Рузвельта весной 1933 г.

Нефтяной кризис 1973 года

Нефтяной кризис 1973 г. (также известен под названием "нефтяное эмбарго") начался 17 октября 1973 г.

В этот день все арабские страны-члены ОАПЕК, а также Египет и Сирия, заявили, что они не будут поставлять нефть Великобритании, Канаде, Нидерландам, США, Японии, поддержавшим Израиль в ходе Войны Судного дня в его конфликте с Сирией и Египтом. Это касалось прежде всего США и их союзников в Западной Европе.

В течение следующего года цена на нефть поднялась с $3 до $12 за баррель. В марте 1974 г. эмбарго было отменено.

Нефтяной кризис 1973 г. был первым энергетическим кризисом и до сих пор считается крупнейшим. ОПЕК снизила объемы добычи нефти не только для того, чтобы повлиять на мировые цены в свою пользу. Главная задача этой акции состояла в создании политического давления на мировое сообщество с целью уменьшения поддержки Израиля западными странами.

Результатом экономического нажима ОПЕК стала декларация совета министров стран Общего рынка, поддержавшая позицию арабов.

Кроме того, почти все государства Африки разорвали дипломатические отношения с Израилем. Создавшееся политическое положение усилило зависимость Израиля от США и вскрыло истинные масштабы зависимости развитых стран от цен на нефть.

Азиатский кризис 1997 года

Азиатский финансовый кризис 1997-1998 гг. - экономический кризис в Юго-Восточной Азии, который разразился в июле 1997 г. и стал серьезным потрясением мировой экономики в конце 1990-х гг.

Подоплекой кризиса стал чрезвычайно быстрый рост экономик "азиатских тигров", который способствовал массивному притоку капитала в эти страны, росту государственного и корпоративного долга, перегреву экономики и буму на рынке недвижимости.

Кризисные явления в экономиках Юго-Восточной и Восточной Азии нарастали в течение длительного времени. По соотношению ВВП и объема внешних заимствований первым кандидатом на банкротство выглядел Таиланд.

В мае 1997 г. тайский бат подвергся массированным атакам международных спекулянтов. В этих условиях таиландское правительство объявило 30 июня 1997 г. о девальвации бата, курс которого был прежде привязан к курсу американского доллара. В результате обменный курс бата упал наполовину, а фондовый рынок Таиланда - на три четверти.

В течение последующего месяца кризис перекинулся на экономики Индонезии, Малайзии и Южной Кореи. В меньшей степени пострадали от кризиса Япония, Гонконг, Лаос, Филиппины, Китай, Индия и Вьетнам. Среди "азиатских тигров" меньше других были затронуты кризисом Сингапур и Тайвань.

Для всех названных экономик в течение 1997-1998 гг. были характерны падение курса национальной валюты (так, валюта Таиланда - бат - обесценилась сначала на 48%, а к концу 1997 г. практически на 100%; индонезийская рупия обесценилась на 228%), падение фондовых индексов, рост инфляции, увеличение объема корпоративного долга, громкие банкротства корпораций.

Азиатский финансовый кризис вызвал такие политические последствия, как отставка индонезийского диктатора Сухарто, провозглашение независимости Восточного Тимора и раскол в правительстве Махатхира Мохамада.

Международный валютный фонд, который обвинялся национальными правительствами в провоцировании кризиса путем бездумного поощрения роста экономик "азиатских тигров", выделил на преодоление его последствий $40 млрд. Политическая и экономическая реструктуризация национальных экономик позволила к 2001 г. преодолеть последствия кризиса и возобновить динамичный рост.

Российский кризис 1998 года

Экономический кризис 1998 г. в России был одним из самых тяжелых экономических кризисов в истории России.

Кризис произошел на фоне тяжелой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х гг.

Толчок к возникновению кризиса дали два внешних фактора: резкое снижение мировых цен на товары топливно-энергетического комплекса (основной статьи российского экспорта) и кризис в Юго-Восточной Азии, вспыхнувший в середине 1997 г.

Для стабилизации ситуации Правительство РФ и ЦБ РФ пошли на экстраординарные меры. 17 августа 1998 г. был объявлен технический дефолт по основным видам государственных долговых обязательств.

Одновременно было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару, до того искусственно поддерживаемого (в сторону завышения) массивными интервенциями Центробанка России.

Курс рубля упал за полгода более чем в 3 раза - с 6 руб. за доллар перед дефолтом до 21 руб. за доллар 1 января 1999 г.

Разорилось большое количество малых предприятий. Банковская система оказалась в коллапсе минимум на полгода, несколько банков объявили о банкротстве.

Вкладчики разорившихся банков потеряли вклады, сбережения населения обесценились в пересчете на твердую валюту, упал уровень жизни, количество получающих пособие по безработице удвоилось. Одновременно произошел политический кризис.

Крах доткомов

Пузырь доткомов существовал в период приблизительно с 1995 по 2001 гг. Кульминация произошла 10 марта 2000 г., когда индекс NASDAQ достиг 5132,52 пункта (дневной пик) в течение торгов и упал более чем в полтора раза при закрытии.

Пузырь образовался в результате взлета акций интернет-компаний (преимущественно американских), а также появления большого количества новых интернет-компаний и переориентировки старых компаний на интернет-бизнес в конце XX века. Акции компаний, предлагавших использовать интернет для получения дохода, баснословно взлетели в цене.

Такие высокие цены оправдывали многочисленные комментаторы и экономисты, утверждавшие, что наступила "новая экономика", на самом же деле эти новые бизнес-модели оказались неэффективными, а средства, потраченные в основном на рекламу и большие кредиты, привели к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также обвалу цен на серверные компьютеры.

Крах доткомов состоял в утере доверия к ценным бумагам высокотехнологических фирм, связанных с предоставлением услуг через интернет.

Некоторые компании в секторе связи также не смогли вынести финансового бремени и были вынуждены объявить о банкротстве.

Один из крупнейших игроков, WorldCom, был уличен в ежегодных нелегальных банковских операциях для увеличения прибылей.

Рыночная стоимость WorldCom рухнула вниз, когда эта информация стала доступна широкой публике, что вызвало третье по размаху банкротство в истории США.

Другие примеры включают в себя NorthPoint Communications, Global Crossing, JDS Uniphase, XO Communications и Covad Communications.

Мировой финансовый кризис 2007 года

Финансовый кризис 2007-2008 гг. начался с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису, который еще называют Великой рецессией.

Начальной стадией мирового финансово-экономического кризиса послужил ипотечный кризис в США, первые признаки которого проявились в 2006 г. в форме снижения числа продаж домов, а к весне 2007 го. переросли в кризис высокорисковых ипотечных кредитов.

Довольно быстро проблемы с кредитованием ощутили и надежные заемщики.

Летом 2007 г. кризис из ипотечного начал перерастать в финансовый и затрагивать не только США.

Начались банкротства крупных банков, спасение банков со стороны национальных правительств.

Особо выделяют банкротство Lehman Brothers 15 сентября 2008 г.

Котировки на фондовых рынках резко снизились в течение 2008 г. и в начале 2009 г.

Для компаний существенно сократились возможности получения капиталов при размещении ценных бумаг.

В 2008 г. кризис приобрел мировой характер и начал проявляться в повсеместном снижении объемов производства, снижении спроса и цен на сырье, росте безработицы.

Обвал фондового рынка в октябре 2008 г. стал рекордным для рынка США за последние 20 лет, для рынка Японии - за всю историю.

Пять ведущих инвестиционных банков США прекратили свое существование в прежнем качестве: Bear Stearns был перепродан, Lehman Brothers обанкротился, Merrill Lynch перепродан, Goldman Sachs и Morgan Stanley сменили свою вывеску, перестали быть инвестиционными банками в связи с особыми рисками и необходимостью получить дополнительную поддержку Федеральной резервной системы.