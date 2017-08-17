Как научить ребенка инвестировать: 3 стратегии

Наши дети когда-нибудь вырастут, и им придется решать финансовые вопросы. Именно поэтому лучше всего начинать учить их финансовой грамотности уже сейчас.

Существуют базовые навыки, которые понадобятся любому взрослому человеку, так как у него возникнет необходимость платить за образование, покупать жилье и выходить на пенсию.

Однако в школе не преподают ни финансовую грамотность, ни вопросы инвестирования. Именно родители должны научить ребенка основам финансовой грамотности.

Но так как дети, как правило, учатся на примере взрослых, то взрослым самим прежде всего надо научиться правильно выстраивать свою финансовую жизнь.

Ниже приводим три стратегии, которые помогут научить детей правильно распоряжаться своими деньгами.

1. Платите проценты

Один из основных принципов инвестирования заключается в том, что деньги приносят деньги.

Этот принцип дети должны уяснить еще в начальной школе, считают эксперты по финансовому планированию.

Именно поэтому эксперты советуют платить детям проценты, когда им исполнится 8 или 10 лет.

Если ребенок примет решение потратить свои сбережения, то можно напомнить ему о том, что в этом случае проценты также снизятся.

2. Рассказывайте и подавайте пример

При обучении детей вопросам финансирования необходимо соотносить уровень их развития и способность понять с той информацией, которую вы хотите донести.

Так, разговор о том, как работает полюбившийся ресторан, может перерасти в более детальную беседу о ведении бизнеса и даже о фондовом рынке.

Подобные разговоры не только заставляют ребенка задуматься о финансах и инвестициях, но и помогают узнать о различных финансовых инструментах.

В частности, вы можете вместе с ребенком оплачивать необходимые траты, составлять бюджет и обсуждать, на какие цели можно потратить оставшиеся деньги.

Варианты, предложенные ребенком, могут удивить.

При этом важно объяснять все нюансы и возможные риски так, чтобы ребенок понимал, почему вы тратите деньги именно таким образом, а не иначе.

Западные эксперты советуют дарить детям подарочные банковские карты, позволяющие покупать акции компаний, однако в нашей стране этот совет вряд ли подойдет всем семьям.

Возможно, более приемлемым вариантом будет обучение ребенка финансовой грамотности в игровой форме.

3. Позвольте подросткам инвестировать

Если у родителей есть такая возможность, они могут позволить подросткам инвестировать самим.

Именно это советуют многие западные эксперты по финансовому планированию. Дети должны сами решить, как потратить свои средства.

Эксперты полагают, что родители должны научить детей грамотно инвестировать, следить за фондовым рынком и выбирать те компании, которые, по их мнению, принесут им прибыль.

Для этого необходимо объяснить макроэкономические процессы, оказывающие влияние на рынок.

Эксперты полагают, что если ребенок начнет инвестировать довольно рано, то при должном внимании со стороны родителей к этой стороне вопроса они смогут заработать достаточно денег для начала взрослой жизни.

Для нашей страны эти советы вряд ли подойдут. Здесь играет роль как низкая финансовая грамотность среди взрослого населения, так и невысокие доходы домохозяйств, при которых вряд ли представляется возможным выделить ребенку достаточную сумму для практики инвестирования.

Поэтому вместе предложенного западными экспертами мы советуем позволить подросткам самим распоряжаться определенной суммой денег.

Если у него или у нее будет определенная сумма денег, скажем, в месяц на текущие расходы, включая походы в кино с друзьями и подарки на дни рождения друзей, то подросток в скором времени научится распоряжаться этой суммой с умом. Вероятно, ребенку удастся накопить на более крупную покупку.

Такой опыт, несомненно, будет очень полезным во взрослой жизни.