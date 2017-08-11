Как стать богаче своих родителей

У каждого поколения есть свои привычки в финансовых вопросах. Каждое поколение живет в новых условиях, поэтому и привычки формируются с учетом этих условий.

Иногда стоит прислушиваться к тому, что говорит старшее поколение и какие советы дает в финансовых вопросах.

Однако бывают такие советы и такие ситуации, следуя которым, вы останетесь ни с чем.

Если вы хотите избежать финансовых ошибок своих родителей, то стоит приучать себя к хорошим финансовым привычкам и отучать от многих привычек, которые вам прививали родители.

Эксперты по финансовому планированию дают следующие рекомендации тем, что хочет стать богаче своих родителей.

1. Не стоит слепо верить советам

Зачастую люди, не обладая достаточной информацией в области финансов, доверяют советам других людей.

Помощь финансового консультанта не очень распространена в нашей стране, однако на Западе люди, не обладая достаточными знаниями в сфере финансов, часто прибегают к профессиональной помощи.

К сожалению, многие люди слишком доверяют людям, которых наняли.

Если говорить о нашей стране, то многие помнят 90-е гг., когда люди, копившие деньги много лет, буквально в один день потеряли все, что имели.

Финансовые консультанта, реклама финансовых продуктов - к этому стоит прислушиваться лишь при условии, что вы сами принимаете решение, а не слепо следуете за советами.

Сейчас, в век технологий и доступного интернета, каждый может найти необходимую информацию, почитать и заняться самообразованием в сфере финансов.

Чтобы не стать жертвой неграмотных советов или рекламы, необходимо самим изучать вопросы финансов и принимать решение, основываясь на собственных выводах, а не на тех советах, которые вам дают.

2. Диверсифицировать свои инвестиции

Многие люди старшего поколения имеют довольно узкое представление о том, что такие инвестировать.

К сожалению, часто они уверены, что их способ самый правильный и этот способ должны использовать их дети.

Если родители стремятся избегать риска, то они советуют своим детям вкладывать в безопасные инструменты, такие как сберегательные счета в банке, выплачивать кредиты, избегать акций и облигаций.

Несомненно, эти способы могут быть очень полезными и успешными, если вы хотите стать богаче.

Однако нет какой-то одной верной стратегии.

Именно поэтому многие специалисты по финансам советуют своим клиентам диверсифицировать инвестиции.

Это позволяет не только нарастить свое состояние, но и снизить риски.

3. Меняйте место работы, когда вам это выгодно

Старшее поколение было слишком преданным компании, на которую они работали.

Зачастую это было невыгодно для них, и когда им представлялась возможность поменять место работы и зарабатывать больше, они предпочитали оставаться на прежнем месте, так как ими двигало ложное чувство ответственности.

Многие люди зачастую просто ходят каждый день на работу, не задумываясь о том, что за углом их ждут более выгодные условия и лучшие возможности.

Преданность - это хорошо, однако не стоит отдавать свою жизнь одной компании.

Эксперты советуют смотреть на работу более разумно и мыслить стратегически.

Улучшая свои навыки и профессиональные качества, вы можете улучшить свое финансовое положение.

4. Планируйте выход на пенсию заранее

Сегодня люди живут дольше. Поэтому стоит задуматься о том, что жизнь после пенсии будет долгой, и копить деньги для выхода на пенсию.

Если вы задумаетесь о том, какими будут ваше доходы на пенсии, то стоит учесть и тот факт, что продолжительность жизни растет, поэтому жизнь на пенсии продлится несколько десятилетий. Этот факт стоит учитывать при расчетах.

Кроме того, эксперты считают, что начинать планирование стоит уже сейчас, пока вы молоды.

В этом случае у вас будет больше шансов жить полноценной, небедной жизнью в старости.

5. Прежде всего думайте о своих финансах

Старшее поколении слишком верило в силу высшего образования.

Кто-то брал кредит, чтобы оплатить учебы ребенку, кто-то игнорировал свои собственные нужды, кто-то отказывался от возможности сэкономить для выхода на пенсию.

Эксперты утверждают, что это ошибка.

Когда вы достигнете пенсионного возраста и у вас не окажется подушки безопасности, будет поздно что-то предпринимать, полагают они.

6. Базовое финансовое образование как можно раньше

Во многих семьях обсуждение денег и финансовых вопросов было под запретом, потому что это "грубо", это "дела взрослых", которые не стоит обсуждать с детьми.

Однако, если не говорить с детьми о деньгах, то это может привести к тому, что они во взрослом возрасте будут совершать ошибки, которых можно было бы избежать.

Поэтому эксперты полагают, что родители должны обсуждать с детьми финансовые вопросы, такие как основы составления бюджета, выплаты кредита и многие другие.

Если об этом не говорят дома и не учат в школе, откуда ребенок сможет узнать, как управлять деньгами?

7. Живите так, чтобы не брать в долг

В настоящий момент складывается такая ситуация, что практически у каждой семьи есть кредит. Мы покупает в кредит автомобили, квартиры, бытовую технику. Распространены так называемые займы "до зарплаты" под очень высокие проценты.

Доступность кредита - явление опасное с точки зрения финансового здоровья, так как это создает иллюзию того, что вы легко можете позволить себе покупку любого товара.

Однако опасность заключается в том, что из-за процентов эта покупка оказывается намного дороже той цены, которую вы могли бы заплатить, не взяв кредит.

Поэтому финансовые эксперты советуют максимально сократить свои долги по кредитам и не брать новые кредиты, не расплатившись со старыми.

Конечно, вряд ли среднестатистический гражданин может позволить себе покупку дорогостоящих товаров без кредита - автомобиля или квартиры.

Тем не менее стоит избежать ненужных трат и кредитов, когда речь заходит о бытовой технике или о новом телефоне.

Учитесь правильно распределять свои средства, чтобы иметь возможность покупать только то, что вы действительно можете себе позволить.