Комфорт и защита: выбираем доводчик двери

Дверные доводчики - это компактные устройства, которые обеспечивают корректную работу запирающих механизмов, плавно и бесшумно закрывают двери, препятствуют возникновению сквозняков и проникновению посторонних в жилое или служебное помещение. Как выбрать доводчик двери и на что обратить внимание при покупке, расскажут эксперты «Безпека-Шоп».

Критерии выбора: ширина и масса дверей

Современные доводчики позволяют подобрать подходящее решение для различных типов входных и межкомнатных дверей (противопожарных, дымозащитных), изготовленных из дерева или поливинилхлорида.

Ширина створок, масса двери и сопротивление воздуха, которое неизбежно возникает при открывании/закрывании дверного полотна, - основополагающие факторы при выборе устройства.

Для массивной и тяжелой двери, выбирайте более мощный и высоконадежный доводчик. Предлагаем ориентироваться на европейскую систему классификации EN1154. Система насчитывает семь типов, где первый предназначен для легких дверей, а последний - для самых тяжелых. Наибольшее распространение получили механизмы третьего, четвертого и пятого классов.

Некоторые производители предлагают продукцию, предназначенную для плавного закрывания двустворчатых дверей. Так, доводчики Geze оснащены встроенным механизмом, который обеспечивает правильную последовательность закрывания обеих створок. Механизм координации моделей TS 5000 Standard и TS 5000 ECline удерживает основную створку в позиции ожидания, пока второстепенная не будет полностью закрыта.

Место для монтажа

Выбирая доводчик, определитесь с его «рабочим местом». Устройства устанавливаются как в верхней, так и в нижней части дверного полотна.

Доводчики с верхним монтажом и рычажной тягой подходят практически для любого типа дверей, в том числе и тех, что работают с повышенной нагрузкой.

Слейдинговые модели значительно экономят место и прекрасно защищены от вандализма. Для эстетов подойдут устройства скрытого типа, которые устанавливаются в торец двери.

Напольные доводчики устанавливаются еще на этапе проектирования двери, ведь монтаж такого оборудования производится параллельно с дверьми.

Полезные дополнения

Компании-производители выпускают агрегаты с дополнительными техническими решениями, чтобы модели удовлетворяли различные потребности покупателя. Некоторые доводчики Dorma оснащены регулируемым гидравлическим амортизатором открывания. Dorma TS-Profil с функцией Back Check надежно защищают дверное полотно от удара о стену, чрезмерного усилия или резких порывов ветра, возникающих при открывании. Спросом на рынке пользуются модели с задержкой, благодаря которым человек не спеша пройдет в открытую дверь. Крайне важно это для людей с ограниченными возможностями. Доводчики Geze TS-3000 St подходят для установки на противопожарных и дымозащитных дверях, имеют регулируемую функцию дохлопа и комплектуются узлом фиксации двери в открытом положении.