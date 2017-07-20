Как правильно выбрать самые первые игрушки для своего ребенка

Как только малыш появляется в доме, всем вокруг хочется буквально завалить его подарками. Однако с первых дней жизни младенец воспринимает ограниченное количество игрушек. Подобрать развлечение для новорожденного, который лежит в колыбельке и только учится переворачиваться - задача не из простых. В этом обзоре мы представим несколько вариантов игрушек, которые отлично подойдут для самых маленьких.

В первую очередь нужно помнить, что игрушки для малышей до полугода должны соответствовать довольно строгим требованиям. Главное из них - безопасность. В таком случае предпочтительны пластиковые и деревянные модели без острых углов и выступающих деталей. Также допустимы мягкие тканевые и плюшевые зверушки, однако помните, что длинный ворс значительно быстрее собирает пыль. И, конечно, важно, чтобы материалы были нетоксичными. Производитель должен предоставить все необходимые сертификаты качества, чтобы уверить покупателя в правильности выбора. Для привлечения внимания младенца цвета игрушки должны быть яркими и контрастными, но не ядовитыми.

В первые месяц-два малыш только учится фокусировать взгляд и еще не умеет различать все цвета. Ему нравится наблюдать за движущимися объектами, что полезно для развития зрения. Поэтому отличной игрушкой для первых месяцев жизни станет мобиль - веселая музыкальная карусель с подвесками, крутящимися над кроваткой. Подходящие модели предлагает компания Chicco - например, мобиль с проектором «Волшебные звездочки». Это не просто симпатичные подвески из ткани: когда придет пора укладывать кроху спать, можно включить музыкальный режим с убаюкивающими мелодиями и режим проектора. Тогда малыш будет любоваться звездным небом прямо на потолке. Это устройство также удобно для родителей, ведь мобиль реагирует на плач ребенка и автоматически включается. Также в комплекте предусмотрен пульт управления. Когда ребенок подрастет, часть со звездочками-подвесками можно снять и оставить на кроватке удобный музыкальный проектор.

Еще один вариант, подходящий для дитяти возрастом от 3-4 месяцев - развивающий коврик. Когда малыш уже может лежать на животике, держать голову и переворачиваться, вокруг него стоит создавать интересную среду из ярких картинок и подвижных элементов. Для этих целей мягкий коврик - отличное решение. Например, модель Chicco Musical Jungle, представленная на ihrashky.ua. Здесь кроха познакомится с обезьянкой, слоником, жирафом и тигром, потренирует мелкую моторику и тактильное восприятие. А приятные мелодии не дадут ему заскучать.

Для прогулок незаменимыми помощниками станут мягкие подвески на коляску. Такие игрушки смогут вовремя успокоить малыша - ему понравится ощупывать различные элементы и шуметь погремушками. Хорошо, если такие варианты сочетают в себе разные фактуры - пластик с рифленной поверхностью, хлопок и плюш. Также отлично подойдет в качестве подвески мягкая игрушка «Лягушонок» от Chicco. Персонаж держит безопасное зеркало и цветные колечки, а задние лапки модели выполнены в виде прорезывателей - так что подвеска будет полезна, когда у ребенка начнут резаться первые зубки.