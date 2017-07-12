Как предотвратить угрызения совести от бесполезных покупок

Кэти Бек / BBC Capital

Когда у нас плохое настроение, мы часто прибегаем к шопинг-терапии. Покупки и правда порой помогают отвлечься и почувствовать себя лучше, но если в итоге на них потрачено слишком много денег - эффект обратный: вас начинает мучить совесть. Как улучшить настроение и в то же время не разориться?



Мало что сравнится с кайфом от спонтанной покупки. Шопинг на самом деле может улучшать настроение, подтвердило исследование, опубликованное в журнале "Психология и маркетинг". Покупки влияют на некоторых из нас как наркотик на наркозависимого.

В опросе ebates.com (2016 год) приняло участие более 1000 американцев. 96% из них ответили, что совершают покупки, чтобы почувствовать себя лучше.

Проблема в том, что этот эффект шопинг-терапии недолговечен, и вскоре на место эйфории приходят угрызения совести.

Отрицательные эмоции, грусть, тоска могут вести к снижению самооценки. Именно это порой становится причиной похода по магазинам - в надежде отвлечься и развлечь себя.

Однако отрицательные эмоции, казалось бы, оттесненные на задний план мимолетной радостью приобретений, возвращаются и мстят.

Приходят угрызения совести, чувство вины из-за потраченных денег - особенно если потрачено больше, чем планировалось, или больше, чем человек может себе позволить.

Однако есть, кажется, способы испытать приятное возбуждение, подобное тому, что приносят спонтанные покупки, и не влезть в долги.

Обмануть свой мозг

"Прибегая к шопинг-терапии, мы пытаемся отрегулировать собственные эмоции, - рассказывает Джоанн Корриган, клинический психолог из Сиднея. - Нам не нравится стресс, мы не любим, когда у нас плохое настроение, поэтому хотим хоть ненадолго вывести себя из такого состояния".

Когда нам плохо, когда тревожно, наша способность к самоконтролю ослабевает, что порой подталкивает нас к принятию неверных решений.

Грусть, похоже, не оставляет нам времени на обдумывание, она подталкивает нас к получению сиюминутного вознаграждения, даже в ущерб выигрышу в будущем.

В научной работе профессора психологии из Гарварда Дженнифер Лернер и ее коллег из Колумбийского университета Е Ли и Элке Вебер этот феномен назван "недальновидными страданиями" (myopic misery).

Но если мы понимаем, почему хотим делать покупки, когда у нас плохое настроение, то, может быть, нам как-то удастся обмануть свой мозг и заставить его испытывать позитивные эмоции, не тратя при этом денег?

Да, это возможно, утверждает Корриган. Если мотивировать ту часть нашего мозга, которая отвечает за успокоение наших чувств, то не придется гасить костер нашего беспокойства, подливая в него кратковременное удовольствие от ненужных покупок.

"Встревоженная часть вашего мозга будет стимулировать вашу нервную систему впрысками адреналина, кортизола и дофамина, но вы сможете ее успокоить, активировав другую часть мозга - ту, которая отвечает за выброс эндорфинов и окситоцина, - рассказывает она. - И это даст вам возможность иначе взглянуть на мир".

Как считает экономист Роберт Фрэнк из Корнеллского университета (США), побороть импульсы шопинга поможет самоконтроль.

Фрэнк ссылается на известного американского психолога Уолтера Мишела, который в 1960-х исследовал способность к самоконтролю у детей. Участникам исследования предлагались на выбор либо небольшое вознаграждение прямо сейчас, либо двойное вознаграждение, если они согласны немного подождать.

Позже выяснилось, что те дети, которые согласны были ждать, но получить большее вознаграждение, в своей дальнейшей жизни достигали более значительных успехов.

Чтобы ощущение благополучия сохранилось надолго, нам надо подавлять в себе стремление к немедленному получению удовольствия, подчеркивает Фрэнк.

"Вам надо научиться заглядывать немного вперед, но именно с этим большинство из нас испытывает сложности. Мы придаем слишком много значения тому, что можно сделать сейчас, но не хотим думать о будущем".

Инструменты, которые у вас есть

Склонность к импульсивности мешает вдумчивому, логическому подходу к своей жизни и ослабляет самоконтроль.

Однако, по мнению Корриган, у нашего мозга есть всё, чтобы контролировать неполезные импульсы и создавать ощущение удовлетворенности, не прибегая к лихорадочному шопингу. И инструменты эти - признательность и сочувствие.

Профессор психологии в бостонском Северо-восточном университете Дэвид Дестено в течение десятилетий изучал, каким образом позитивные эмоции влияют на принятие решений.

Каков же результат? Чувствуйте себя благодарными - и ваша жизнь изменится.

Дестено предлагал участникам его экспериментов выбрать: либо 30 долларов прямо сейчас, либо 70 долларов через три недели.

Люди, ощущающие - по той или иной причине - благодарность, легко пересиливали первоначальный импульс и выбирали второй вариант.

Другой тип кайфа

Наблюдения за участниками исследований дали Дестено возможность сделать вывод: те, кто регулярно испытывает чувство благодарности, тот лучше контролирует себя и свои импульсы.

Но ощущение признательности не только помогает избежать спонтанных покупок. Оно еще и дает ощущения, похожие на те, которые мы испытываем, купив что-то, что нам нравится.

Самое простое - думать о чем-то, за что вы испытывали или испытываете чувство признательности - даже за самые малые вещи.

Но, добавляет он, сосредоточение снова и снова на одном и том же притупляет ощущения, и они теряют для вас свою силу. Вместо этого Дестено советует регулярно обращаться в мыслях к различным мелочам, что случаются с вами в жизни: кто-то уступил вам место в очереди, кто-то еще как-то по-доброму обошелся с вами...

Характерно и то, что помощь другим, даже такая простая, как пропустить своего коллегу в коридоре офиса, укрепляет ваши положительные ощущения и позволяет задержаться дольше в "цикле благодарности".

Потратить не на себя

Если же совершить покупку все равно хочется, и она кажется неизбежной, вам поможет альтруистический шопинг.

Профессор психологии из Университета Британской Колумбии (Канада) Элизабет Данн изучает связь между счастьем и деньгами. Она проводила исследования в Канаде и Уганде.

Каждому из участников выделялась определенная сумма денег, но половине группы предлагалось потратить их не на себя, а на других.

Те, кто покупал не себе, а кому-то, в итоге испытывали долгоиграющее ощущение мира в душе, более долгое и устойчивое по сравнению с теми, кто тратил деньги на себя.

"Люди чувствовали себя значительно удовлетвореннее, когда вспоминали, как потратили деньги не на себя, а на других", - рассказала Элизабет Данн во время одной из бесед TED.

Итак, что же делать, когда настроение плохое, и в связи с этим очень хочется что-нибудь купить?

Для начала подумайте о том, за что вы чувствуете благодарность. О вещах пусть даже самых мелких и простых.

'Чем чаще вы испытываете чувство признательности, тем лучше вы подготовлены к тому, чтобы справиться с любыми искушениями", - подчеркивает Дестено.

Но если это не помогает, сделайте покупку - только не для себя, а для кого-то.

И скоро вы убедитесь: такое поведение не только улучшает вам настроение, но и в дальнейшем помогает контролировать свои эмоции и импульсы.