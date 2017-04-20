Финансовые новости
- |
- 20.04.17
- |
- 21:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
|
|
"Добиться многого невозможно без смелости и риска, и неудачи при этом неизбежны"
Дионисий Галикарнасский
Соцсети вас побеждают? Учитесь выживать в эпоху цифровой тревоги
15:36 20.04.2017 |
До большинства из нас рано или поздно доходит, что сидеть в интернете означает попусту терять свое время. Но мы ничего не можем с собой поделать. Обозреватель BBC Capital советует полностью отказаться от виртуальной реальности, пусть и на короткий период времени - это поможет вам выработать здоровые привычки.
Покидая свой дом в Лонг-Бич в Калифорнии, чтобы провести несколько дней на южном побережье Панамы, Дэвид Эриксон вынужден на время забывать про смартфон.
В тех местах, куда он направляется, нет беспроводного интернета, там не работает передача данных - никаких тебе социальных сетей и электронной почты.
Даже чтобы позвонить или принять звонок, нужно найти точку, где есть связь.
"Мой телефон годится разве только на то, чтобы показывать время", - говорит Эриксон, основатель компании по обеспечению цифровой конференц-связи.
Как правило, его отпуск длится четыре дня, и первые полтора из них из-за отсутствия связи он чувствует тревогу.
Он часто ищет места, где есть сигнал, подумывает, не поехать ли в ближайший отель, чтобы подключиться к интернету, пусть и медленному, и предпринимает попытки дозвониться в офис в те редкие моменты, когда доступ к мобильной сети появляется.
По его словам, отказаться от этой привычки очень трудно, по крайней мере, в первое время.
"Я чувствую, будто у меня земля уходит из-под ног. Сепарационная тревога просто сводит меня с ума", - признается он.
Эпоха тревожности
Мы понимаем, что тратим очень много времени впустую, сидя в соцсетях. Но эта проблема только набирает масштабы.
По данным исследования компании Deloitte, проведенного в 2016 году, мы еще никогда не были так зависимы от своих смартфонов.
А компания Pew Research выяснила, что количество активных пользователей "Фейсбука" достигло 1,86 млрд человек. 24% пользователей интернета используют "Твиттер", а 29% - LinkedIn.
Более того, компания Facebook заявляет, что пользователи этой соцсети в среднем проводят в ней 50 минут в день.
Многие из нас ставят перед собой высокие цели - например, в рабочее время не вступать в дискуссии в "Фейсбуке" или не отвлекаться на телефон за обеденным столом.
Однако, пытаясь избавиться от этих привычек, мы зачастую испытываем тревогу.
По словам Стефана Хофмана, профессора психологии из Бостонского университета и эксперта в области исследования эмоций, воздержание от социальных сетей может вызывать у нас чувство тревожности и непреодолимое желание проверить свой аккаунт.
Это можно назвать цифровой тревогой. Хофман считает, что если человек долгое время переживает негативные эмоции по поводу использования социальных сетей и невозможности от них отказаться, он может впасть в угнетенное состояние.
Не сумев справиться со своей зависимостью, мы чувствуем себя несчастными и огорченными.
Хофман добавляет, что некоторые люди начинают нервничать, не имея доступа к сети на смартфоне, потому что ощущают необходимость отслеживать возможные угрозы или политические новости.
"Мы живем в эпоху тревоги", - говорит он.
Веские причины
Многим из нас хотелось бы проводить меньше времени онлайн, но каждый раз, когда откладываем смартфон в сторону, мы начинаем испытывать беспокойство.
Ученые из Венгерской академии наук и Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште выяснили, что три четверти молодых людей, лишившись смартфона, демонстрировали так называемое "смещенное поведение" - например, начинали вертеть что-нибудь в руках или чесаться.
Кристина Крук, автор книги "Счастье неведения" (Joy of Missing Out), считает, что эффективно бороться с цифровой тревогой можно только в том случае, если вы четко объясните себе, почему хотите изменить свое поведение в сети.
Она советует найти такую причину для ухода из сети, которая соответствовала бы вашим жизненным ценностям.
К примеру, просто напомните себе о том, что время, проведенное в соцсетях, вы могли бы уделить членам своей семьи или друзьям.
Крук уверена, что четкое понимание той немалой выгоды, которую вы получаете взамен, поможет бороться со страхами и опасениями по поводу отказа от пребывания в виртуальном мире.
"Если у вас нет хорошей причины отказаться от соцсетей, никакая сила воли вам не поможет", - говорит она.
Мы хотим всегда оставаться на связи - по целому ряду причин. Кто-то боится, что пропустит приглашение на мероприятие или интересующие его сплетни о друзьях и знакомых. Кто-то беспокоится о своем тщательно поддерживаемом сетевом имидже или вынужден вести активную деятельность в соцсетях в силу своей работы.
Скажите себе честно, что вы собираетесь делать в интернете и какую реальную пользу это вам принесет. Это также может помочь.
Крис Дагэн, глава IT-компании Betterworks из города Редвуд-Сити, штат Калифорния, когда-то пользовался "Фейсбуком", чтобы расслабиться в перерыве между выполнением рабочих задач.
Но больше он так не делает. "Для меня это был способ отвлечься и немного отдохнуть", - говорит он. Сейчас его ленту заполонили политические посты, и он чувствует, что теряет концентрацию и раздражается.
Дагэн говорит, что некоторые публикации его все же интересуют, однако признает, что пребывание в социальной сети уже не помогает ему расслабиться.
Именно благодаря этому он смог избавиться от своей зависимости, не испытывая по этому поводу никаких негативных эмоций.
В прошлом месяце фирма Дагэна провела опрос и выяснила, что работники в среднем по два часа в день тратят на чтение политических новостей, а почти четверть из них проводят в соцсетях три и более часов в день.
Цифровой детокс - да или нет
Отказ от социальных сетей может заставить вас беспокоиться о том, что вы потеряли.
Однако Крук утверждает, что полное воздержание от социальных сетей, пусть и на короткий период, так называемый "цифровой детокс", может помочь сформировать новые привычки и научиться контролировать свои импульсы.
"Цифровой детокс действительно снижает тревожность, потому что условия игры предельно ясны, и у вас просто нет выбора", - говорит она.
Используйте специальные функции блокировки или удалите определенные приложения с телефона - так вы сможете ограничить свое пребывание в соцсетях, в то же время снизив связанную с этим тревогу.
Так как отказаться от виртуальной реальности труднее всего вечером, Крук после 20:00 убирает свой смартфон подальше.
Но это не единственное решение. Тем, кто хочет проводить меньше времени в социальных сетях, Хофман рекомендует следующее.
Сначала нужно подумать, что вы в них ищете, а затем определить, какие именно аспекты социальных сетей вас привлекают больше всего, чтобы в дальнейшем эффективно бороться со своими импульсами.
Это может быть нелегко. По словам Хофмана, соцсети предназначены для того, чтобы объединять людей и спасать от одиночества, но люди постепенно начинают понимать, что их общение онлайн - искусственное, ненастоящее.
Одно из достоинств социальных сетей - это то, что они дают нам чувство принадлежности, общности, сопричастности, при этом избавляя от необходимости общаться тет-а-тет.
"Это просто способ найти единомышленников и ощутить свою значимость", - убежден Хофман.
Решить эту проблему можно при помощи общения на интересующие вас темы с реальными, а не виртуальными собеседниками.
Кроме того, нужно прощать себе свои ошибки. Не вините себя за отсутствие самоконтроля, а признайте, что многие приложения и соцсети специально сделаны так, чтобы вызывать зависимость и желание пользоваться ими как можно чаще.
Например, пользователи, давно не заходившие в "Фейсбук" или "Твиттер", получают от этих компаний электронные письма. В конце концов, если вы поймете, насколько трудно побороть устоявшиеся привычки, у вас прибавится решимости им противостоять.
"Вы обязательно сорветесь, - предупреждает Крук. - Но я считаю, что главное - верить, что уход в офлайн возможен".
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Мартыненко подозревается в совершении в составе группы лиц растраты средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн – Холодницкий
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли вообще победить КНДР?
|Крокодил Черчилля. Почему Лондон компенсирует полупобеду Украины в Гааге
|Мораторий и геи. Тимошенко определилась с "шатуном" на весну-лето 2017 г.
|Украина не получит транш МВФ без пенсионной реформы - Данилюк
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bose обвинили в шпионаже за пользователями наушников и продаже их данных
|Компания BMW удлинила "пятерку" на 13 сантиметров
|Соцсети вас побеждают? Учитесь выживать в эпоху цифровой тревоги
|Дебютировал купеобразный кроссовер VW с автопилотом
|MasterCard добавит сканер отпечатка пальцев на платежные карты
|Citroen выпустил "кроссовер для людей"
Это интересно
|Qoros и Koenigsegg раскрыли совместный асимметричный электросуперкар
|Skoda показала электрический купе-кроссовер
|Раскрыт предвестник электрического купе-кроссовера Audi
|Тюрьма карточному мошеннику не помеха
|Цукерберг представил соцсеть в виртуальной реальности — Facebook Spaces
|Mercedes-Benz добавил S-Классу автопилот и новые моторы
|"Большой биткойн коллайдер" несет угрозу безопасности