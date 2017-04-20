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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Соцсети вас побеждают? Учитесь выживать в эпоху цифровой тревоги

15:36 20.04.2017 |

Это интересно

 

До большинства из нас рано или поздно доходит, что сидеть в интернете означает попусту терять свое время. Но мы ничего не можем с собой поделать. Обозреватель BBC Capital советует полностью отказаться от виртуальной реальности, пусть и на короткий период времени - это поможет вам выработать здоровые привычки.

Покидая свой дом в Лонг-Бич в Калифорнии, чтобы провести несколько дней на южном побережье Панамы, Дэвид Эриксон вынужден на время забывать про смартфон.

В тех местах, куда он направляется, нет беспроводного интернета, там не работает передача данных - никаких тебе социальных сетей и электронной почты.

Даже чтобы позвонить или принять звонок, нужно найти точку, где есть связь.

"Мой телефон годится разве только на то, чтобы показывать время", - говорит Эриксон, основатель компании по обеспечению цифровой конференц-связи.

Как правило, его отпуск длится четыре дня, и первые полтора из них из-за отсутствия связи он чувствует тревогу.

Он часто ищет места, где есть сигнал, подумывает, не поехать ли в ближайший отель, чтобы подключиться к интернету, пусть и медленному, и предпринимает попытки дозвониться в офис в те редкие моменты, когда доступ к мобильной сети появляется.

По его словам, отказаться от этой привычки очень трудно, по крайней мере, в первое время.

"Я чувствую, будто у меня земля уходит из-под ног. Сепарационная тревога просто сводит меня с ума", - признается он.

Эпоха тревожности

Мы понимаем, что тратим очень много времени впустую, сидя в соцсетях. Но эта проблема только набирает масштабы.

По данным исследования компании Deloitte, проведенного в 2016 году, мы еще никогда не были так зависимы от своих смартфонов.

А компания Pew Research выяснила, что количество активных пользователей "Фейсбука" достигло 1,86 млрд человек. 24% пользователей интернета используют "Твиттер", а 29% - LinkedIn.

 

Более того, компания Facebook заявляет, что пользователи этой соцсети в среднем проводят в ней 50 минут в день.

Многие из нас ставят перед собой высокие цели - например, в рабочее время не вступать в дискуссии в "Фейсбуке" или не отвлекаться на телефон за обеденным столом.

Однако, пытаясь избавиться от этих привычек, мы зачастую испытываем тревогу.

По словам Стефана Хофмана, профессора психологии из Бостонского университета и эксперта в области исследования эмоций, воздержание от социальных сетей может вызывать у нас чувство тревожности и непреодолимое желание проверить свой аккаунт.

Это можно назвать цифровой тревогой. Хофман считает, что если человек долгое время переживает негативные эмоции по поводу использования социальных сетей и невозможности от них отказаться, он может впасть в угнетенное состояние.

Не сумев справиться со своей зависимостью, мы чувствуем себя несчастными и огорченными.

Хофман добавляет, что некоторые люди начинают нервничать, не имея доступа к сети на смартфоне, потому что ощущают необходимость отслеживать возможные угрозы или политические новости.

"Мы живем в эпоху тревоги", - говорит он.

Веские причины

Многим из нас хотелось бы проводить меньше времени онлайн, но каждый раз, когда откладываем смартфон в сторону, мы начинаем испытывать беспокойство.

 

Ученые из Венгерской академии наук и Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште выяснили, что три четверти молодых людей, лишившись смартфона, демонстрировали так называемое "смещенное поведение" - например, начинали вертеть что-нибудь в руках или чесаться.

Кристина Крук, автор книги "Счастье неведения" (Joy of Missing Out), считает, что эффективно бороться с цифровой тревогой можно только в том случае, если вы четко объясните себе, почему хотите изменить свое поведение в сети.

Она советует найти такую причину для ухода из сети, которая соответствовала бы вашим жизненным ценностям.

К примеру, просто напомните себе о том, что время, проведенное в соцсетях, вы могли бы уделить членам своей семьи или друзьям.

Крук уверена, что четкое понимание той немалой выгоды, которую вы получаете взамен, поможет бороться со страхами и опасениями по поводу отказа от пребывания в виртуальном мире.

"Если у вас нет хорошей причины отказаться от соцсетей, никакая сила воли вам не поможет", - говорит она.

Мы хотим всегда оставаться на связи - по целому ряду причин. Кто-то боится, что пропустит приглашение на мероприятие или интересующие его сплетни о друзьях и знакомых. Кто-то беспокоится о своем тщательно поддерживаемом сетевом имидже или вынужден вести активную деятельность в соцсетях в силу своей работы.

 

Скажите себе честно, что вы собираетесь делать в интернете и какую реальную пользу это вам принесет. Это также может помочь.

Крис Дагэн, глава IT-компании Betterworks из города Редвуд-Сити, штат Калифорния, когда-то пользовался "Фейсбуком", чтобы расслабиться в перерыве между выполнением рабочих задач.

Но больше он так не делает. "Для меня это был способ отвлечься и немного отдохнуть", - говорит он. Сейчас его ленту заполонили политические посты, и он чувствует, что теряет концентрацию и раздражается.

Дагэн говорит, что некоторые публикации его все же интересуют, однако признает, что пребывание в социальной сети уже не помогает ему расслабиться.

Именно благодаря этому он смог избавиться от своей зависимости, не испытывая по этому поводу никаких негативных эмоций.

В прошлом месяце фирма Дагэна провела опрос и выяснила, что работники в среднем по два часа в день тратят на чтение политических новостей, а почти четверть из них проводят в соцсетях три и более часов в день.

Цифровой детокс - да или нет

Отказ от социальных сетей может заставить вас беспокоиться о том, что вы потеряли.

Однако Крук утверждает, что полное воздержание от социальных сетей, пусть и на короткий период, так называемый "цифровой детокс", может помочь сформировать новые привычки и научиться контролировать свои импульсы.

"Цифровой детокс действительно снижает тревожность, потому что условия игры предельно ясны, и у вас просто нет выбора", - говорит она.

Используйте специальные функции блокировки или удалите определенные приложения с телефона - так вы сможете ограничить свое пребывание в соцсетях, в то же время снизив связанную с этим тревогу.

Так как отказаться от виртуальной реальности труднее всего вечером, Крук после 20:00 убирает свой смартфон подальше.

Но это не единственное решение. Тем, кто хочет проводить меньше времени в социальных сетях, Хофман рекомендует следующее.

Сначала нужно подумать, что вы в них ищете, а затем определить, какие именно аспекты социальных сетей вас привлекают больше всего, чтобы в дальнейшем эффективно бороться со своими импульсами.

Это может быть нелегко. По словам Хофмана, соцсети предназначены для того, чтобы объединять людей и спасать от одиночества, но люди постепенно начинают понимать, что их общение онлайн - искусственное, ненастоящее.

 

Одно из достоинств социальных сетей - это то, что они дают нам чувство принадлежности, общности, сопричастности, при этом избавляя от необходимости общаться тет-а-тет.

"Это просто способ найти единомышленников и ощутить свою значимость", - убежден Хофман.

Решить эту проблему можно при помощи общения на интересующие вас темы с реальными, а не виртуальными собеседниками.

Кроме того, нужно прощать себе свои ошибки. Не вините себя за отсутствие самоконтроля, а признайте, что многие приложения и соцсети специально сделаны так, чтобы вызывать зависимость и желание пользоваться ими как можно чаще.

Например, пользователи, давно не заходившие в "Фейсбук" или "Твиттер", получают от этих компаний электронные письма. В конце концов, если вы поймете, насколько трудно побороть устоявшиеся привычки, у вас прибавится решимости им противостоять.

"Вы обязательно сорветесь, - предупреждает Крук. - Но я считаю, что главное - верить, что уход в офлайн возможен".
 

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05.04 10 не­ожи­дан­ных во­про­сов, ко­то­рые мо­жет за­дать стар­та­пу вен­чур­ный ин­ве­стор

04.04 Швед­ским ра­бот­ни­кам на­ча­ли вжив­лять мик­ро­чи­пы под ко­жу

03.04 Avon ме­ня­ет стра­те­гию, чтобы вы­брать­ся из убыт­ков

29.03 10 лю­би­мых книг зна­ме­ни­тых пред­при­ни­ма­те­лей

28.03 Ха­лил Ра­фа­ти: как быв­ший нар­ко­ман стал мил­ли­о­не­ром

27.03 Со­бе­се­до­ва­ние: 15 во­про­сов, ко­то­рые нель­зя за­да­вать

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